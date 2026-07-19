"Jako mi je loše, moram kod ljekara": Dragana Mirković u suzama prekinula koncert u Hrvatskoj

Dragana Mirković prekinula nastup u Hrvatskoj zbog lošeg zdravstvenog stanja.

Izvor: YouTube/errorteror/screenshot

Pjevačica Dragana Mirković prije osam dana pjevala je na otvaranju jednog kluba u Hrvatskoj, a nastup je morala da prekine zbog narušenog zdravstvenog stanja.

Naime, na mrežama su sada isplivali snimci na kojima vidimo Draganu naslonjenu na stolicu dok plače i izvinjava se gostima što neće moći da nastavi dalje da pjeva.

Pogledajte njene fotografije:

"Ja nažalost neću moći da nastavim večeras, zato što mi je jako loše i moram kod ljekara. Hvala vam na razumijevanju. Nadam se da se sljedeći put vidimo. Hvala vam puno i izvinite", rekla je Dragana dok je plakala, a onda je napustila salu.

Dragana nedavno govorila o razvodu od Tonija

Dragana je u posljednjem intervjuu u podkastu "B-13" otkrila koliko ju je uzdrmao razvod od Tonija Bijelića.

"To je bilo šokantno za mene bilo. Pogrešni razlozi su u pitanju u medijima, veći su razlozi kada je odlučim da prekinem, mnogo su bolniji razlozi. Djeca uz mene ne sto posto, nego milion. Ja sam uz njih svojim životom. Imam sreću što uživam u malim stvarima. Bio je skladan brak neko vrijeme. Poštujem oca svoje djece i zbog svoje djece nikada neću reći jednu riječ lošu. To je za mene bio tužan period, težak momenat kada sam shvatila da to moram da uradim. Znaš ko mi je tu pomogao? Marko i Manuela. Oni su rekli: "Mama, hajde da idemo". Ja sam podnijela zahtjev za razvod braka", ispričala je Dragana Mirković, a na ovu njenu izjavu je reagovao i njen bivši muž Toni Bijelić i zaprepastio javnost.

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"Nije taj razlog... A, koji je? Zna samo Toni, a nije to što su pisali? A koji je?", napisao je u jednoj objavi, pa nastavio:

"Sramota... Toni zna, ali ćuti, nije bitno", dodao je.

"Gdje je ta trudnica? Koliko si platila da me pljuju??? Aaa, nema trudnice, a ni bebe... Da, da tužan period jer nema ko da te, da objasnim... Dosta je foliranja, sram te bilo, platila si da me pljuju!", napisao je Toni Bijelić i iznio optužbe na račun bivše žene.

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Izvor: Blic/MONDO