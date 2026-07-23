"Postoji sujeta na estradi": Aleksandra Prijović progovorila o kolegama i ljubomori

Aleksandra Prijović otkrika je kako balansira između karijere i majčinstva.

Izvor: MONDO/Matija Popović

Aleksandra Prijović imala je nastup u Crnoj Gori, a prije izlaska na scenu govorila je pred prisutnim medijskim ekipama o porodici, djeci i izgledu, novom albumu i kolegama.

Za početak je istakla da radi manje nego ranije i da joj najteže pada dok je na sceni razdvojenost sa kćerkom koja uskoro puni godinu dana.

"Kćerka mi uvijek nedostaje kad nisam pored nje"

"Ja ne radim u posljednje vrijeme toliko, to znate i sami. Meni je u napornije to buđenje svaku noć sa bebicom, ali sve se može, to je normalno", rekla je Aleksandra Prijović, pa otkrila ko je čuvao malu Ariu, dok je ona nastupala

"Večeras je bebisiterka sa njom, što se rijetko dešava, jer ja spavam svaku noć sa njom, ali kada radim uvijek je neko tu od porodice", rekla je i dodala da joj uvijek nedostaje kćerka kada se odvoji od nje. "

Uvijek mi nedostaje jer sam ja posljednjih mjeseci zaista, pored snimanja pjesama i albuma i koncerata, svaki slobodan trenutak provela sa njom."

Novinari su upitali Aleksandru Prijović koliko je bilo naporno da u roku od godinu dana se porodi, povrati perfektnu liniju, vrati na scenu, a tokom tokom perioda je snimila i album i spotove.

Pogledajte kako izgleda u spotu:

"Jeste naporno, ali kako ljudima može da bude teško u životu, ovo je ništa", rekla je.

O stajlingu i garderobi

"Meni nikada nije bilo bitno koliko nešto košta, već kako mi stoji. Ja se inače dosta bavim tim šta ću obući i ljudi oko mene, moji prijatelji. Ne sumnjam u njihov izbor i naše odluke i mislim da mi to lijepo radimo."

"Nisam džaba gladovala, bila sam na zdravoj ishrani. Samu sebe sam navikla da manje jedem i smršala sam."

Progovorila je i o novom albumu i reakcijama publike.

"Tek je prošlo mjesec dana i mislim da je rano pričati o tome kako je album prošao, ali mislim da su reakcije super, ja sam zadovoljna. Vrijeme će da pokaže. Kad sam snimila prvu pjesmu 'Za nas kasno je', godinu dana niko nije znao za nju, a poslije godinu dana se desilo šta se desilo. Za sada su se neke četiri pjesme izdvojile: 'Kababa', 'Macho men', 'Gatara' i 'Olovo'", rekla je Aleksandra.

Evo još njenih fotografija:

O kolegama sa estrade

"Ima dosta nas koji ulažemo u karijeru i svi se nekako borimo da ono što radimo bude što bolje, a vrijeme pokaže da li je to to u stvari. Sviđa mi se svašta što je izašlo u posljednje vrijeme i uvijek kažem da se radujem što imam šta da slušam kad izađe nešto novo zanimljivo, a izašlo je dosta zanimljivih i kvalitetnih pjesama u posljednje vrijeme. Tei Tairović sam naravno poslala poruku kao i ona meni, da joj je album odličan. Ima zaista mnogo dobrih pjesama i malo je čudno vrijeme, mislim da će tek i moje i tuđe pjesme zaživjeti, samo treba vremena", rekla je i otkrila koliko kolega joj je čestitalo povratak na scenu.

"Desetak ljudi mi je poslalo poruku. Poslali su mi poruke oni isti kojima sam i ja bila podrška svih ovih godina, mislim nije svako ni poslao poruku, neko je okačio Instagram i podržao tako, tako da je više od desetak ljudi", rekla je Prija i progovorila o sujeti na estradi.

"Sigurno postoji sujete i mislim da je to potpuno okej, mislim da je muzika nešto lijepo i svi jedni druge treba da podržavamo i radujemo se uspjesima i jedino tako možemo da vjerujemo da će nama dobro da se desi. Sudbina je bila da sad bude moja pauza, poslije turneje ja sam željela dijete. Željela sam da se poslije turneje, koja je bila naporna, posvetim porodici", rekla je i otkrila da ona i Filip već neko vrijeme borave u Crnoj Gori.

Porodično u Crnoj Gori

"Filip i ja smo već 7, 8 dana ovdje sa djecom. Došla je moja mama. Svaku noć zaspim oko 10, 11 sa kćerkom. Prije koncerta sam odspavala da bih izdržala, jer sam navikla da legnem ranije."

Aleksandra je otkrila i kako je sin Aleksandar reagovao na rođenje sestre Arije.

"Aleksandar je reagovao mnogo bolje nego što smo mislili, jer smo čuli razne priče kako dijete umije da reaguje na drugo dijete. Mnogo je pažljiv, dobar, brine o njoj. On kako ustane govori: 'Gdje je moja sekica?'. Zna i da je nahrani, presvuče, sve zna. Igra se sa njom", rekla je.

"On je bio na nekoliko većih koncerata, a želio je i večeras. Htio je i večeras sa mnom, ali sam mu rekla: 'Ne možeš ti ljubavi, mali si još'. Koncerti su ranije počinjali oko 21h, pa je mogao, ali nije bio na svakom. I kćerki ću dozvoliti da bude na mojim koncertima", rekla je ona.

(Kurir/ MONDO)