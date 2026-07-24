Masovna tuča na koncertu Ace Lukasa: Ima povrijeđenih i uhapšenih

Tokom koncerta Aca Lukasa u Nikšiću došlo je do masovne tuče!

Izvor: Youtube printscreen / Aca Lukas

Tokom koncerta Ace Lukasa u Nikšiću došlo je do masovne tuče u kojoj je učestvovalo više osoba, a u incidentu je povrijeđen i jedan policijski službenik. Prema nezvaničnim informacijama u tuči je učestvovalo oko 80 osoba.

- Dežurna služba Odjeljenja bezbjednosti Nikšić je oko 1.20 časova obaviještena da je u unutrašnjosti Trim centra u Nikšiću, gdje je prethodno održan koncert jednog estradnog umjetnika, došlo do tuče između više osoba. Na lice mjesta odmah su upućeni policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić, koji su zatekli više lica u narušavanju javnog reda i mira, pri čemu se, kako se sumnja, veća grupa međusobno fizički sukobila, zadajući jedni drugima udarce rukama, nogama i raznim predmetima, saopšteno je iz UP.

Policijski službenici su u službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti Nikšić doveli D.M. (19), L.M. (40) i I.K. (36), dok su u službene prostorije pristupili A.K. (21) i M.R. (20), svi iz Nikšića.

Ljekarskim pregledom je kod I.K. i L.M. konstatovano da su zadobili lake tjelesne povrede. Prilikom postupanja, jedan policijski službenik zadobio je laku tjelesnu povredu u predijelu glave, koja mu je nanijeta staklenom flašom.

Nakon prikupljenih obavještenja, sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, koji će se naknadno izjasniti o pravnoj kvalifikaciji događaja.

Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić preduzimaju dalje mjere i radnje u cilju identifikacije i pronalaska svih učesnika ovog događaja, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena, prenosi Rina.

(Rina / MONDO)