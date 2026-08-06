Emina Jahović žrtva prevare: Ostala bez garderobe vrijedne više od 50.000 evra

Emina Jahović ispričala je da je ostala bez luksuzne garderobe vrijedne više od 50.000 evra nakon što je, kako tvrdi, postala žrtva prevare tokom pokušaja da stvari proda u humanitarne svrhe.

Izvor: ATA / A. AHEL

Emina Jahović ispričala je da je prije izvjesnog vremena postala žrtva prevare nakon što je, kako tvrdi, ostala bez luksuzne garderobe i aksesoara vrijednih više od 50.000 evra.

Prema pisanju Kurira, pjevačica je željela da proda odjeću, obuću i torbe koje više nije nosila, a dio novca od prodaje usmjeri u humanitarne svrhe.

Izvor ovog lista navodi da je Jahović godinama kupovala komade najpoznatijih svjetskih modnih brendova, ali da je nakon promjene životnih prioriteta odlučila da se riješi dijela garderobe.

Navodno je preko preporuke stupila u kontakt sa djevojkom koja se bavila prodajom luksuzne polovne garderobe. Kako se tvrdi, ona je doputovala u Istanbul, preuzela garderobu i aksesoare, a potom prekinula svaki kontakt sa pjevačicom.

Prema istom izvoru, Jahović je ostala i bez stvari i bez novca od njihove prodaje.

Pjevačica je za Kurir potvrdila da se incident dogodio i objasnila da je vjerovala preporuci svoje stilistkinje.

Izvor: Instagram printscreen / yaemana

Prema istom izvoru, Jahović je ostala i bez stvari i bez novca od njihove prodaje.

Pjevačica je za Kurir potvrdila da se incident dogodio i objasnila da je vjerovala preporuci svoje stilistkinje.

"Tu djevojku je dovela moja stilistkinja iz Istanbula. Svi smo mislili da je ona okej i da će sve uraditi kako treba. Imala je Instagram profil, nabavljala je i prodavala te stvari. Mislili smo da ćemo sve to poslije dati u dobrotvorne svrhe, ali to je sve bila samo prevara".

Jahović je dodala da joj nije bilo najteže zbog materijalne vrijednosti garderobe, već zato što nije uspjela da ostvari humanitarnu namjeru.

"Tad mi je bilo teško, ne što su te stvari otišle, i trebalo je da odu, nego što sam mislila da ću uraditi nešto dobro. Mnogo sam nostalgična, živim u inostranstvu i, kad vidim ljude iz naše zemlje, mislim da ne postoje bolji ljudi i da oni nikad ništa loše neće uraditi".

Pjevačica nije iznijela dodatne informacije o tome da li je slučaj prijavljen nadležnim organima

Vidi opis Emina Jahović žrtva prevare: Ostala bez garderobe vrijedne više od 50.000 evra Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/Yaemina Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Instagram/Yaemina Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Instagram printscreen / yaemina Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Youtube / K1 Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Instagram/Yaemina Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Youtube / K1 Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Instagram/Yaemina Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Lepa i Srecna Br. slika: 8 8 / 8

(Kurir.rs/MONDO)