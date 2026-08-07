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"Gledala sam mu zadnjicu, ne bi trebalo to da radim": Šarliz Teron ponovo šokirala izjavom

"Gledala sam mu zadnjicu, ne bi trebalo to da radim": Šarliz Teron ponovo šokirala izjavom

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Šarliz Teron nasmijala je prisutne na svjetskoj premijeri filma "Odiseja" u Londonu nakon što je iskreno prokomentarisala fizički izgled kolege Meta Dejmona.

Šarliz Teron o Metu Dejmonu Izvor: Youtube/ Jimmy Kimmel Live

Slavna Oskarovka Šarliz Teron, koja danas, 7. avgusta puni 51 godinu, ne libi se da u intervjuima i podkastima priča o svom ljubavnom životu, te je tako nedavno priznala da je imala neobaveznu vezu sa muškarcem od 26.

Ona je nasmijala prisutne na svjetskoj premijeri filma "Odiseja" u Londonu nakon što je iskreno prokomentarisala fizički izgled kolege Meta Dejmona.

Kada je novinar emisije Entertainment Tonight primijetio u kakvoj je formi 55-godišnji glumac za novu ulogu, Teron je kroz osmijeh odgovorila da je imala priliku da ga vidi i van kostima.

"Snimala sam ovaj film s njim. Vidjela sam ga i bez svega toga", rekla je oskarovka.

Pogledajte Meta kao Odiseja:

Potom je na trenutak zastala i kroz smijeh priznala: "Ovo je baš čudno… Uhvatila sam sebe kako ga nekako čudno gledam. Gledam mu zadnjicu".

Odmah nakon toga sama je sebe prekorila.

"Ne bi trebalo to da radim. To je baš pogrešno", rekla je kroz smijeh.

Ipak, nije odustala od komplimenata.

"Izgleda nevjerovatno", dodala je.

U spektaklu Kristofera Nolana "Odiseji", Teron tumači Kalipso, dok Dejmon igra glavnog junaka Odiseja.

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Njih dvoje već su sarađivali u filmu "Legenda o Bageru Vensu" iz 2000. godine, zajedno sa Vilom Smitom.

Pogledajte još slika glumice:

(Mondo.rs) 

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Šarliz Teron

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