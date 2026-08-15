Nekadašnja zvijezda filmova za odrasle Lana Rouds otvoreno je progovorila o teškom periodu, manipulacijama i uzaludnoj borbi da obriše svoje snimke zbog sina.

Izvor: Instagram

Nekadašnja glumica filmova za odrasle Lana Rouds veoma mlada je ušla u svijet ove industrije, a već na početku snimala je ponižavajuće scene koje su je kasnije dovele do napada panike, depresije, pa i suicidnih misli, te je nakon samo par mjeseci odlučila da napusti posao, a danas otvoreno govori o lošem životnom periodu.

Lana Rouds, rođena kao Amara Mejpl, iako je radila manje od godinu dana, njeni filmovi su bili najgledaniji, pa je bila jedna od najpoznatijih i omiljenih porno glumica u svijetu, a i časopis "Penthaus" proglasio ju je svojom ljubimicom.

Ovako izgleda Lana Rouds:

Vidi opis Lana je sa 19 snimala filmove za odrasle, sada prolazi kroz agoniju: U suzama moli da se njeni snimci obrišu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: Instagram Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: STAR INFLUX LA / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: Instagram Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: Instagram Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: Instagram Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: Instagram Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: Instagram Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: Instagram Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: Instagram Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: Instagram Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: Steven Markham / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: Instagram/lanarhoades Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: Printskrin/Instagram Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: Printscreen/Instagram Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: Printskrin/Instagram Br. slika: 17 17 / 17

U novembru 2025. objavila je emotivan apel kroz suze, tražeći od platformi da trajno obrišu više od 400 video-snimaka. Objasnila je da je bila mlada, očajna i da je bila manipulisana da donese odluke koje tada nije u potpunosti razumjela, kao i da želi da se svaki trag toga izbriše kako njen sin nikada ne bi slučajno naišao na tu verziju svoje majke.

Lana zakonski ne može da obriše većinu tih snimaka. Sa 19 godina odrekla se prava na njih i priznaje da bi sve obrisala još prije mnogo godina da je mogla. Od tada je ponovo izgradila svoj život kao voditeljka podkasta i majka, govoreći da bi mijenjala svu slavu i novac za mogućnost da ponovo dobije svoje dostojanstvo gostujući u jednom podkastu.

Tvrdi da se scene često lažiraju i sugeriše da bi pornografiju trebalo zabraniti. Lana je u podkastu "The Skinni Confidential" otkrila da nije čak ni uživala u vremenu koje je provela na setu.

- Sve je 100 odsto lažno, to je kao da gledate cirkuske predstave. Kada sam to radila, uvijek sam mozgala: 'Kakvo lice mogu da napravim? Koji zvuk mogu da napravim? Šta mogu da uradim u ovom filmu da bude najbolji?' - rekla je Lana i dodala - Ne volim čak ni seks, iskreno, prilično sam aseksualna. Nikada se ne družim sa ljudima, ne smatram ljude privlačnim i uvijek sam bila takva - objasnila je.

Izvor: Instagram

- Mislim da sam još uvijek broj jedan na svim porno sajtovima. Ludo je donijeti jednu odluku kada imaš 19 godina, a onda postati najveća porno zvijezda na svijetu, i to onda kada nisi imala namjeru. Ne mislim da je to dobro ni za koga, trebalo bi da bude nezakonito - priznala je ona, pa nastavila.

- Bila sam veoma mlada u to vrijeme, imala sam samo 19 godina. Takođe sam u to vrijeme spavala samo sa jednom osobom, tako da sam bila veoma seksualno neiskusna. Ne znam zašto sam mislila da možeš da radiš u pornografiji, iako nemaš redovan seks. U moj glavi je samo postojala ideja da ću biti kao Ana Nikol Smit ili ću biti kao Holi Medison. Nisam bila dovoljno zrela da shvatim da to ipak nije za mene - otkrila je Lana.