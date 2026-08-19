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Porodica će ipak ispoštovati posljednju želju Vedrane Rudan: Evo zašto niko neće znati kada je sahrana

Porodica će ipak ispoštovati posljednju želju Vedrane Rudan: Evo zašto niko neće znati kada je sahrana

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Vedrana Rudan preminula je juče, 18. avgusta, nakon duge i teške borbe sa kancerom, a prije smrti dala je porodici jasne "instrukcije" o načinu na koji želi da bude ispraćena na onaj svijet.

Detalji sahrane Vedrane Rudan neće biti otkriveni javnosti Izvor: ATA IMAGES / ANTONIO AHEL

Region je i dalje u šoku zbog odlaska čuvene književnice Vedrane Rudan, koja je preminula u 76. godini nakon borbe sa rijetkim oblikom kancera. Podsjetimo, javnost je za odlazak briljantne spisateljice saznala kada je na njenoj oficijelnoj Facebook stranici osvanula poruka: "Vedrana je otišla na područje bez signala".

Sada su stigle i prve informacije o njenoj sahrani, a kako pišu hrvatski mediji, Rudan će biti ispraćena na vječiti počinak u najintimnijem krugu porodice. To je bila njena želja koju će njena porodica ispoštovati.

Iz tog razloga mjesto i vrijeme njenog posljednjeg ispraćaja koji će biti u krugu porodice ostaće nepoznati javnosti.

Povukla se iz javnosti kada je saznala da boluje od raka

Od trenutka kada je u maju 2024. godine saopštila da boluje od raka, Vedrana Rudan se gotovo potpuno povukla iz medija. Svoje jedino i posljednje gostovanje imala je 2. marta 2025. godine u emisiji "Nedjeljom u 2".

Izvor: Nedjeljom u 2 | HRT / youtube

U tom razgovoru, bez ublažavanja i uvijanja, govorila je o dijagnozi, suočavanju sa smrću, porodici i želji za eutanazijom, a nakon toga, redovno je pisala o svom stanju na svom blogu Rudan.info.

"Ja vas znam dugo i držim vas onako malo patetičnim, i mislim da mi pošto govorimo o smrti, uz smrt idu i suze i da ja plačem, jer ja umirem. E pa, 'ajmo. Želim reći da ima jako puno ljudi koji me vole, i da ja volim njih i da sam besmrtna i neka moju smrt shvate kao odlazak na područje bez signala". rekla je Vedrana Rudan u svom posljednjem intervjuu.

Bonus video:

Pogledajte

06:06
EKSKLUZIVNI INTERVJU S VEDRANOM RUDAN
Izvor: Kurir televizija
Izvor: Kurir televizija

(MONDO)  

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Vedrana Rudan in memoriam

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