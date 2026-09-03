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Glumicu iz hit serije izbacili iz hotela: Pijana izazvala incident

Glumicu iz hit serije izbacili iz hotela: Pijana izazvala incident

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Glumica Džejmi Presli, zvijezda hit serije "My Name Is Earl", izazvala je incident u jednom hotelu u Kaliforniji, nakon čega je morala da napusti objekt.

Glumica Džejmi Presli napravila incident u hotelu Izvor: YouTube/Stars in a Minute

Glumica Džejmi Presli napravila je incident u jednom hotelu u San Hozeu gdje je odsjela zbog konvencije Galaxy Con na kojoj je bila najavljena kao gošća.

Glumica je navodno sjedila u lobiju hotela i 30 minuta glasno pričala na telefon. Svjedoci kažu da je psovala i pila alkohol, kao i da je vikala "Ti si najbolji muž od kojeg sam se ikad razvela i dobar si prema našoj djeci".

Neko od gostiju požalio se na njeno neobično ponašanje, poslije čega su joj prišli pripadnici obezbjeđenja. Džejmi ih je u početku ignorisala, a kada je prekinula poziv, navodno je otišla do žene koja je prisustvovala vjenčanju u hotelu i počela da joj se žali na zaposlene u hotelu.

Izvor: Youtube

Svjedoci kažu da je primila još jedan poziv prije nego što joj je obezbjeđenje prekinulo razgovor i rekli joj "dosta je".

Glumica je potom izašla iz hotela i zapalila cigaru, ali se vratila u hotel 10 minuta kasnije i držala se za ruke sa pripadnikom obezbjeđenja. Krenula je ponovo u bar po još jedno piće, ali ju je obezbjeđenje na kraju ispratilo iz hotela.

Izvori upoznati sa situacijom rekli su da je Džejmi imala privatne probleme u to vrijeme, što je doprinijelo njenom ponašanju. Prisliejeva je na kraju otkazala nastup na konvenciji i nije još komentarisala incident.

(Mondo.rs)

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Tagovi

glumica incident

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