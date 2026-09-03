Glumicu iz hit serije izbacili iz hotela: Pijana izazvala incident

Glumica Džejmi Presli, zvijezda hit serije "My Name Is Earl", izazvala je incident u jednom hotelu u Kaliforniji, nakon čega je morala da napusti objekt.

Izvor: YouTube/Stars in a Minute

Glumica Džejmi Presli napravila je incident u jednom hotelu u San Hozeu gdje je odsjela zbog konvencije Galaxy Con na kojoj je bila najavljena kao gošća.

Glumica je navodno sjedila u lobiju hotela i 30 minuta glasno pričala na telefon. Svjedoci kažu da je psovala i pila alkohol, kao i da je vikala "Ti si najbolji muž od kojeg sam se ikad razvela i dobar si prema našoj djeci".

Neko od gostiju požalio se na njeno neobično ponašanje, poslije čega su joj prišli pripadnici obezbjeđenja. Džejmi ih je u početku ignorisala, a kada je prekinula poziv, navodno je otišla do žene koja je prisustvovala vjenčanju u hotelu i počela da joj se žali na zaposlene u hotelu.

Izvor: Youtube

Svjedoci kažu da je primila još jedan poziv prije nego što joj je obezbjeđenje prekinulo razgovor i rekli joj "dosta je".

Glumica je potom izašla iz hotela i zapalila cigaru, ali se vratila u hotel 10 minuta kasnije i držala se za ruke sa pripadnikom obezbjeđenja. Krenula je ponovo u bar po još jedno piće, ali ju je obezbjeđenje na kraju ispratilo iz hotela.

We're told Jaime sat in the lobby talking loudly on her phone for about 30 minutes, dropping F-bombs and drinking alcohol. Witnesses tell us she appeared under the influence.pic.twitter.com/4YMMFRnjTy — TMZ (@TMZ)August 31, 2026

Izvori upoznati sa situacijom rekli su da je Džejmi imala privatne probleme u to vrijeme, što je doprinijelo njenom ponašanju. Prisliejeva je na kraju otkazala nastup na konvenciji i nije još komentarisala incident.

(Mondo.rs)