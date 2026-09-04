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Jelena Đoković o početku školske godine: Da, ja sam ta vještica...

Jelena Đoković o početku školske godine: Da, ja sam ta vještica...

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Jelena Đoković našalila se povodom početka školske godine i poručila da je presrećna što škola konačno počinje, a roditelji su se složili s njom.

jelena đoković presrećna što počinje škola Izvor: Profimedia

Jelena Đoković oglasila se na Instagramu povodom početka nove školske godine, a njen šaljivi komentar odmah je izazvao reakcije brojnih roditelja.

Supruga Novaka Đokovića našalila se na račun roditeljskih obaveza tokom ljetnog raspusta i priznala da je među onima koji su jedva dočekali povratak djece u školske klupe.

"Da, ja sam vještica. Škola konačno počinje i presrećna sam! (Roditelji, razumijemo se, zar ne?)", napisala je Jelena.

Objava je izazvala brojne reakcije, a roditelji su se uglavnom složili sa njom. Ljetni raspust za mnoge roditelje znači više svakodnevnih obaveza, organizacije i vremena provedenog sa djecom, pa je Jelena upravo taj dio roditeljstva pretvorila u šalu.

Govorila o obrazovanju

Jelena Đoković ranije je govorila o svom obrazovanju i podršci koju je tokom odrastanja dobijala od majke.

"Vjerujem da žene mnoge osobine steknu ugledajući svoje roditelje, ponajviše majke. Moja majka je mene i sestru rano rodila, podizala nas je i sve vrijeme radila. Ništa joj nije bilo teško, lavovski se borila da nam omogući kvalitetan život i obrazovanje, u vrlo teškim uslovima", rekla je jednom prilikom.

Jelena je završila studije na Univerzitetu Bokoni u Milanu, gdje je studirala poslovnu administraciju, a potom je završila i master studije. Doktorirala je 2011. godine na Internacionalnom univerzitetu u Monaku, na smjeru "Luxury Management and Services".

Čita 50 knjiga godišnje

Jelena je govorila i o svojim navikama kada je riječ o učenju i čitanju.

"Pričam engleski, francuski i italijanski. Čitam 50 knjiga godišnje, ne uživam u audio-knjigama, volim da čitam, volim stranice. Moram da priznam da mnogo više čitam na engleskom jeziku. Veliki sam fan Harija Potera", rekla je.

Danas vodi fondaciju koju je osnovala sa suprugom, Novakom Đokovićem.

(MONDO)

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Jelena Đoković

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