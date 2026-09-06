Glumac iz turske serije "Ezel" pronađen mrtav u stanu: Danima se nije javljao na telefon

Poznati turski glumac iz serije "Ezel" Serhat Mustafa Kilić pronađen mrtav u svom stanu

Izvor: Instagram/serhatkilic.official

Poznati turski glumac Serhat Mustafa Kilić pronađen je mrtav u svom domu u istanbulskoj četvrti Kagithane. Imao je 51 godinu.

Kilić, kojeg publika pamti po brojnim ulogama u popularnim turskim serijama i filmovima, među kojima je i "Ezel", pronađen je bez znakova života nakon što se nekoliko dana nije javljao bliskim osobama.

Prema informacijama turskih medija, njegova djevojka došla je u njegov stan u naselju Nurtepe nakon što od četvrtka nije mogla da stupi u kontakt s njim. Kada nije odgovarao na pozive i kucanje na vrata, ušla je u stan i pronašla glumca kako nepomično leži u dnevnom boravku.

Na mjesto događaja ubrzo su stigle ekipe hitne pomoći i policija, a ljekari su mogli samo da potvrde njegovu smrt.

Policija je pokrenula istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti smrti. Tokom prvog pregleda na tijelu su, prema pojedinim turskim medijima, uočene modrice na području oko očiju, kao i na rukama i nogama.

Ipak, nema zvanične potvrde da su povrede povezane sa smrću. Tačan uzrok biće poznat nakon obdukcije i forenzičkih analiza.

(Telegraf,MONDO)