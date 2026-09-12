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Ko je novi partner Nataše Bekvalac: Biznismen iz Beograda nekada igrao fudbal, danas vodi porodični posao (Foto)

Ko je novi partner Nataše Bekvalac: Biznismen iz Beograda nekada igrao fudbal, danas vodi porodični posao (Foto)

Autori Vesna Kerkez Autori mondo..rs
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Ljubavni život Nataše Bekvalac ponovo je u centru pažnje. Kako navode domaći mediji, pjevačica je mjesecima u vezi sa beogradskim biznismenom Sinišom R.

Nataša Bekvalac u vezi sa beogradskim biznismenom Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Ljubavni život Nataše Bekvalac ponovo je privukao pažnju javnosti nakon što su domaći mediji objavili da je pjevačica već mjesecima u emotivnoj vezi sa beogradskim biznismenom Sinišom R.

Kako se navodi, riječ je o muškarcu koji je od estrade udaljen i po životnom stilu i po poslu kojim se bavi.

Siniša R. rođen je 1979. godine, a iza sebe ima brak iz kojeg ima dijete. Nekada se aktivno bavio fudbalom, kojim je, prema navodima medija, igrao 11 godina. Nastupao je za Trudbenik i Bulbuderac, u nižim ligaškim rangovima, a od sporta se povukao prije oko 15 godina.

Danas je posvećen privatnom biznisu. Radi u firmi u vlasništvu njegovog oca, gdje obavlja funkciju direktora. Kompanija se bavi knjigovodstvenim i računovodstvenim poslovima, revizijom i poreskim savjetovanjem.

Prema pisanju domaćih medija, ljudi iz njegovog okruženja opisuju ga kao osobu koja je godinama prisutna u beogradskim gradskim krugovima, ali ne voli da bude u centru pažnje. I dalje je u kontaktu sa bivšim saigračima, a prema tim navodima, često zajedno odlaze na utakmice.

Pažnju privlači i njegov stil. Kako se navodi, vodi računa o izgledu, oblačenju i njezi, a na njegovim ranijim fotografijama sa putovanja mogu se vidjeti destinacije poput Tajlanda i Pule.

Izbrisao fotografije sa Instagrama

Kada je, prema navodima medija, započeo vezu sa Natašom Bekvalac, Siniša R. zaključao je svoj Instagram profil i obrisao ranije fotografije sa profila.

Njih dvoje su, kako se dalje navodi, od početka željeli da privatni odnos zadrže daleko od medija i komentara na društvenim mrežama.

Ljudi iz njihovog okruženja tvrde da se viđaju kada im poslovne i druge obaveze dozvole, ali da vode računa da zajedničke trenutke ne izlažu javnosti.

Nataša Bekvalac iza sebe ima nekoliko poznatih veza i brakova, o kojima se godinama pisalo. Pjevačica je u posljednje vrijeme više puta isticala da su joj važni mir, porodica i ćerke, pa se njen navodni odnos sa muškarcem koji nije dio estradnog svijeta opisuje kao drugačiji od njenih ranijih javno eksponiranih veza.

(Kurir/MONDO)

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