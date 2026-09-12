Ko je novi partner Nataše Bekvalac: Biznismen iz Beograda nekada igrao fudbal, danas vodi porodični posao (Foto)

Ljubavni život Nataše Bekvalac ponovo je u centru pažnje. Kako navode domaći mediji, pjevačica je mjesecima u vezi sa beogradskim biznismenom Sinišom R.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Ljubavni život Nataše Bekvalac ponovo je privukao pažnju javnosti nakon što su domaći mediji objavili da je pjevačica već mjesecima u emotivnoj vezi sa beogradskim biznismenom Sinišom R.

Kako se navodi, riječ je o muškarcu koji je od estrade udaljen i po životnom stilu i po poslu kojim se bavi.

Siniša R. rođen je 1979. godine, a iza sebe ima brak iz kojeg ima dijete. Nekada se aktivno bavio fudbalom, kojim je, prema navodima medija, igrao 11 godina. Nastupao je za Trudbenik i Bulbuderac, u nižim ligaškim rangovima, a od sporta se povukao prije oko 15 godina.

Danas je posvećen privatnom biznisu. Radi u firmi u vlasništvu njegovog oca, gdje obavlja funkciju direktora. Kompanija se bavi knjigovodstvenim i računovodstvenim poslovima, revizijom i poreskim savjetovanjem.

Prema pisanju domaćih medija, ljudi iz njegovog okruženja opisuju ga kao osobu koja je godinama prisutna u beogradskim gradskim krugovima, ali ne voli da bude u centru pažnje. I dalje je u kontaktu sa bivšim saigračima, a prema tim navodima, često zajedno odlaze na utakmice.

Pažnju privlači i njegov stil. Kako se navodi, vodi računa o izgledu, oblačenju i njezi, a na njegovim ranijim fotografijama sa putovanja mogu se vidjeti destinacije poput Tajlanda i Pule.

Izbrisao fotografije sa Instagrama

Kada je, prema navodima medija, započeo vezu sa Natašom Bekvalac, Siniša R. zaključao je svoj Instagram profil i obrisao ranije fotografije sa profila.

Njih dvoje su, kako se dalje navodi, od početka željeli da privatni odnos zadrže daleko od medija i komentara na društvenim mrežama.

Ljudi iz njihovog okruženja tvrde da se viđaju kada im poslovne i druge obaveze dozvole, ali da vode računa da zajedničke trenutke ne izlažu javnosti.

Vidi opis Ko je novi partner Nataše Bekvalac: Biznismen iz Beograda nekada igrao fudbal, danas vodi porodični posao (Foto) Nataša Bekvalac Nataša Bekvalac sa manjim grudima Nataša Bekvalac Na prvom mestu je jedna od najlepšim dama na domaćoj sceni. Nataša je pravi predstavnik Vage i definitivno opravdava pravilo. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: F.S./ATAIMAGES Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Instagram printscreen / bekvalceva Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Instagram screenshot/bekvalceva Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: ATA / A AHEL Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: ATA A AHEL Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: ATA A AHEL Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Instagram/Bekvalceva Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Instagram Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: screenshoot/ instagram Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: Instagram Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Instagram/bekvalceva/printscreen Br. slika: 14 14 / 14

Nataša Bekvalac iza sebe ima nekoliko poznatih veza i brakova, o kojima se godinama pisalo. Pjevačica je u posljednje vrijeme više puta isticala da su joj važni mir, porodica i ćerke, pa se njen navodni odnos sa muškarcem koji nije dio estradnog svijeta opisuje kao drugačiji od njenih ranijih javno eksponiranih veza.

(Kurir/MONDO)