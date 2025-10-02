Poznato ko će zabavljati Banjalučane u najluđoj noći

Nataša Bekvalac pjevaće u Banjaluci za doček nove godine, a dan kasnije za reprizu, Banjalučane i turiste će zabavljati Aco Pejović, odlučeno je u Gradskoj upravi.

Izvor: Grad Banjaluka

Grad je raspisao javni poziv za organizovanje novogodišnjeg programa i dočeka nove 2026. godine, a u tu svrhu planira potrošiti 100.000 maraka.

Agencija koja bude angažovana biće zadužena da organizuje i nastup lokalnih bendova, piše Capital.

U javnom pozivu se ne navodi na kojoj lokaciji će biti organizovan doček. Prošle godine su za doček nastupali Senidah, Đorđe David i Ivana Peters.

(Mondo)