logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Poznato ko će zabavljati Banjalučane u najluđoj noći

Poznato ko će zabavljati Banjalučane u najluđoj noći

Autor Dragana Božić
0

Nataša Bekvalac pjevaće u Banjaluci za doček nove godine, a dan kasnije za reprizu, Banjalučane i turiste će zabavljati Aco Pejović, odlučeno je u Gradskoj upravi.

Nova godina u Banjaluci Izvor: Grad Banjaluka

Grad je raspisao javni poziv za organizovanje novogodišnjeg programa i dočeka nove 2026. godine, a u tu svrhu planira potrošiti 100.000 maraka.

Agencija koja bude angažovana biće zadužena da organizuje i nastup lokalnih bendova, piše Capital.

U javnom pozivu se ne navodi na kojoj lokaciji će biti organizovan doček. Prošle godine su za doček nastupali Senidah, Đorđe David i Ivana Peters.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nataša Bekvalac Aco Pejović

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ