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Godišnjicu braka proslavili igrajući bilijar: Džastin i Hejli Biber nikad zaljubljeniji (Foto)

Godišnjicu braka proslavili igrajući bilijar: Džastin i Hejli Biber nikad zaljubljeniji (Foto)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
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Džastin i Hejli Biber proslavili su osmu godišnjicu braka. Muzičar je podijelio fotografije sa opuštenog druženja uz bilijar i emotivnu poruku supruzi.

džastin i hejli biber Izvor: Instagram/lilbieber

Džastin i Hejli Biber proslavili su osmu godišnjicu braka, a muzičar je tim povodom podijelio nekoliko fotografija koje prikazuju kako par provodi vrijeme zajedno - uz bilijar i malo prijateljskog nadmetanja.

Džastin je na Instagramu objavio fotografije na kojima on i Hejli uživaju u opuštenoj atmosferi jednog bara, smjenjujući se za bilijarskim stolom.

Uz fotografije je napisao: "Osam godina do beskonačnosti ❤️ NOVA POGLAVLJA ♾️ Volim te, ljubavi. Srećna godišnjica".

Izvor: Instagram/lilbieber

Na jednoj od fotografija Džastin namješta štap i sprema se da odigra potez, dok Hejli stoji pored njega sa svojim štapom. Na drugim fotografijama par se smije i uživa u zajedničkom vremenu.

Hejli se našalila i na račun svojih bilijarskih vještina.

"Osam godina kako sam užasna u igranju bilijara", napisala je u komentaru, uz emotikone.

Osam godina od vjenčanja u Njujorku

Godišnjica dolazi osam godina nakon što su Džastin i Hejli u septembru 2018. godine sklopili građanski brak u Njujorku.

Godinu dana kasnije organizovali su i veliku svadbenu ceremoniju u Južnoj Karolini, kojoj su prisustvovali porodica i prijatelji.

Izvor: Instagram/haileybieber

 Par je posljednjih mjeseci sve više dijelio detalje zajedničkog života, uključujući i rijetke fotografije njihovog dvogodišnjeg sina Džeka Bluza Bibera.

Džastin i Hejli su u posljednje vrijeme svoju ljubav stavljali u prvi plan i kroz zajednička pojavljivanja, a pozirali su i za intimni editorijal magazina WYouth, uz brojne nježne trenutke pred kamerama.

Osam godina braka tako su obilježili jednostavno – uz bilijarski sto, smijeh i poruku koja nagovještava da za njih slijede "nova poglavlja".

(MONDO/TMZ)

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