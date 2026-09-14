Preminuo legendarni dizajner Bob Meki: Otišao vizionar koji je obukao Šer, Madonu i Tinu Tarner

Legendarni modni kreator i kostimograf Bob Meki, koji je oblačio najveće svjetske zvjezde i stvorio kultne stajlinge, preminuo je u 87. godini.

Izvor: YouTube/Fashion Industry Broadcast

Proslavljeni američki kostimograf i modni kreator Bob Meki, koji je ostavio neizbrisiv trag na svjetskoj sceni radeći sa najvećim estradnim i filmskim zvijezdama, preminuo je u 87. godini.

Tužna vijest objavljena je 14. septembra na njegovim zvaničnim kanalima na društvenim mrežama, dok tačan uzrok smrti još uvijek nije iznesen u javnost.

"Teška srca dijelimo vijest da je gospodin Bob Meki danas preminuo. Svojih 87 godina živio je punim plućima, ostvarivši svoj san da bude modni i kostimografski dizajner, što je jedino čime je želio da se bavi," poručili su članovi njegovog tima.

Vizionar koji je obukao najveće dive

Meki je izgradio prepoznatljiv identitet zahvaljujući glamuroznim, ekscentričnim i dramatičnim kreacijama. Njegov rad ostao je neraskidivo vezan za pjevačicu Šer, sa kojom je imao višedecenijsku plodnu saradnju, ali su njegove unikate nosile i Tina Tarner, Dajana Ros, Lajza Mineli, Madona, Barbara Strejsend i Kerol Burnet.

Kompletan vizuelni identitet i kostime za svih 11 sezona čuvenog "The Carol Burnett Show" potpisuje upravo on, dok su perje, šljokice i smjeli krojevi postali njegov zaštitni znak na sceni i malim ekranima.

O njegovoj bogatoj karijeri svjedoči devet Emi nagrada i jedno prestižno Priznanje Toni, kao i tri nominacije za Oskara u kategoriji najbolje kostimografije. Član Kuće slavnih Televizijske akademije postao je 2002. godine.

(Kurir,MONDO)