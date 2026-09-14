Glumica Hajden Panetijer navodno je na dan smrti uzela pilulu koja je bila pomiješana sa fentanilom, navodi se u novom izvještaju, prenosi Daily Mail.

Izvor: Instagram printscreen

Omiljena glumica preminula je prošlog mjeseca u 36. godini u Grinvilu, u Južnoj Karolini.

Vidi opis Otkriveno od čega je umrla poznata glumica Hajden Panetijer: Uzela fatalni miks, zrno jače od heroina čak 50 puta Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: lev radin/Shutterstock Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Tinseltown/Shutterstock Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Featureflash Photo Agency/Shutterstock Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Kathy Hutchins/Shutterstock Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Kathy Hutchins/Shutterstock Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: lev radin/Shutterstock Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Featureflash Photo Agency/Shutterstock Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: lev radin/Shutterstock Br. slika: 8 8 / 8

Zrnce jače 50 puta od heroina

Prema izvorima koje citira TMZ, Panetijer je navodno uzela oksikodon pomiješan sa fentanilom. Samo nekoliko zrnaca ovog snažnog opioida, koji je oko 50 puta jači od heroina, može da izazove smrtonosno predoziranje.

Glumica i majka jednog djeteta navodno je od dugogodišnjeg dilera droge iz Los Anđelesa kupila nekoliko lijekova koji se izdaju na recept, ali na crnom tržištu, među kojima je bio i oksikodon, prenosi ovaj portal.

Kako navodi TMZ, glumica je tokom ljeta uzela nekoliko lijekova koje je prethodno kupila u Los Anđelesu. Vlasti navodno vjeruju da je pilula koju je uzela ujutru na dan smrti bila pomiješana sa fentanilom. Hikerson je Hajden dao Narcan, lijek koji brzo poništava dejstvo opioidnog predoziranja, nakon što ju je pronašao bez svijesti.

Nov izazov pred policijom

Policija sada pokušava da utvrdi porijeklo smrtonosne pilule i pronađe osobu koja joj ju je navodno prodala, tvrde izvori koji su govorili za TMZ.

Bivša dječja zvijezda bila je poznata po ulogama u hit seriji televizije NBC "Heroji", kao i u muzičkoj drami "Nešvil".

Detektivi su potvrdili za Dejli mejl da su reagovali nakon što su primili poziv na broj 911 iz stambene zgrade u Grinvilu. Poziv je uputio glumičin poznanik, koji je rekao da je Hejden "bez svijesti".

U audio-zapisu poziva, upućenog u 13.51, operaterka je opisala stanje Penetijer kao "srčani zastoj". Nekoliko trenutaka kasnije, mogao se čuti i muški operater koji je rekao da je glumica, kako se sumnja, doživjela predoziranje u stanu.

(Kurir / MONDO)