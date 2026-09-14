Hari Stajls je posljednjih mjeseci nekoliko puta govorio o životu izvan pozornice, navodeći na to da mu je sve važniji privatan život.

Izvor: Robyn BECK / AFP / Profimedia

Hari Stajls najavio je nastavak svoje velike turneje "Together, Together" tokom 2027. godine, ali je poruka kojom je obožavateljima saopštio ovu vijest izazvala potpuno neočekivanu reakciju. Umjesto oduševljenja zbog novih koncerata, među njegovim najvjernijim fanovima počele su da se šire sumnje da bi se 32-godišnja pop zvijezda nakon završetka turneje mogla povući iz javnog života.

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Turneja koja je počela u maju Stajlsa je odvela širom Evrope i Južne Amerike, uključujući rekordnih 12 koncerata na londonskom Vembliju, a trenutno održava čak 30 koncerata u njujorškom Madison Skver Gardenu.

No, upravo je način na koji je najavio nastavak turneje privukao pažnju obožavalaca.

Stajls je u poruci napisao da je znao da će turneja 2026. biti "posebna", ali da je ono u šta su je obožavaoci pretvorili "daleko nadmašilo sve što je mogao da zamisli".

"Volim da sviram, volim da budem sa svima vama i da budem dio ljubavi i radosti koju zajedno stvarate svake večeri", poručio je pjevač.

"Biti umjetnik zapravo je jedini život koji poznajem. Ovo radim od svoje 16. godine i osjećam se kao najsrećnija osoba na svijetu što i dalje mogu da dijelim ove trenutke sa vama", napisao je.

"Sutrašnja objava donijeće posljednje gradove turneje "Together, Together". Nakon toga ne znam šta slijedi za mene, ali znam da se radujem tome što ću to otkriti."

Vidi opis Hari Stajls se povlači sa javne scene: Slavni pjevač želi da osnuje porodicu 1. 2. 1994. Hari Stajls Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/Harry Styles Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: YouTube/HarryStylesVEVO Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: YouTube/HarryStylesVEVO Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: YouTube/HarryStylesVEVO Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: YouTube/HarryStylesVEVO Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Robyn BECK / AFP / Profimedia Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: YouTube/HarryStylesVEVO Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: YouTube/HarryStylesVEVO Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Twittter/Mac70J Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Youtube/Harry Styles Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Youtube/Harry Styles Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: YouTube/HarryStylesVEVO Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: YouTube/HarryStylesVEVO Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Kazuko Wakayama / KCS Presse / Profimedia Br. slika: 14 14 / 14

Najava oproštaja

Upravo je ta rečenica među dijelom obožavalaca protumačena gotovo kao najava oproštaja. Društvene mreže ubrzo su se napunile komentarima fanova koji su se šalili da je Stajls objavom novih koncerata istovremeno najavio i "raskid" sa svojom publikom.

Stajls je posljednjih mjeseci nekoliko puta govorio o životu van pozornice i dao naslutiti da mu je dugoročno sve važniji privatni život.

Posebnu pažnju izazvao je intervju za "W Magazine" prošlog mjeseca, u kojem je govorio o gotovo trogodišnjoj pauzi od turneja nakon završetka "Love On Tour" 2023. godine.

"U vremenu koje sam proveo van turneja njegovao sam dio svog života kojem ranije nisam posvećivao mnogo pažnje", istakao je Heri.

Dodao je da ga danas "ideja da ne ide na turneju manje plaši", a zatim izgovorio rečenicu koja je dodatno podstakla nagađanja:

"Neću ovo raditi zauvijek."

Stajls je ranije ove godine u razgovoru sa DJ-em Zejnom Louom govorio i o tome kako zamišlja svoju budućnost.

"Želim da budem ispunjen i da imam kvalitetne odnose sa ljudima. Želim porodicu", naveo je muzičar.

Osim toga, "Daily Mail" tvrdi da Styles zaista razmišlja o povlačenju iz centra pažnje kako bi se posvetio privatnom životu.

"Zaista se čini da želi da se povuče i usredsredi na privatni život daleko od slave", rekao je izvor.

Britanski tabloid pritom navodi da je Styles navodno vjeren za 37-godišnju američku glumicu Zoi Kravic. Njih dvoje prvi put su romantično povezani prošlog ljeta, a Kravic je tokom aktuelne turneje više puta viđena uz Stajlsa.

(Jutarnji.hr/MONDO)