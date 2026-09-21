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Preminuo sin Sindi Kraford: Tragedija u porodici slavne manekenke, Presli imao samo 27 godina

Preminuo sin Sindi Kraford: Tragedija u porodici slavne manekenke, Presli imao samo 27 godina

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Sin slavne Sindi Kraford i Rendija Gerbera, Presli, preminuo tokom boravka na rehabilitaciji

Umro sin Sindi Kraford Izvor: LEONARDO MUNOZ/EFE/EPA

Presli Gerber, sin Sindi Kraford i Rendija Gerbera preminuo je u 27.godini.

Prema izveštaju ljekara, Presli je preminuo u nedjelju u rehabilitacionom centru, a uzrok smrti će biti poznat nakon autopsije.

Portparol Sindi Kraford je potvrdio strašnu vijest i zamolio za poštovanje privatnosti porodice.

Izvor: Instagram,/cindycrawford/printscreen

Sestra potvrdila tužnu vijest 

Presli je u januaru 2019. godine uhapšen zbog vožnje pod dejstvom alkohola, a kasnije te godine je osuđen na tri godine uslovne kazne i društveno koristan rad.

TMZ je kontaktirao Kaju Gerber, Preslijevu sestru koja je krenula majčinm stopama, i ona je potvrdila da je njen brat preminuo.

(MONDO) 

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Tagovi

sindi kraford tragedija djeca poznatih

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