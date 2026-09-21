Sin slavne Sindi Kraford i Rendija Gerbera, Presli, preminuo tokom boravka na rehabilitaciji
Presli Gerber, sin Sindi Kraford i Rendija Gerbera preminuo je u 27.godini.
Prema izveštaju ljekara, Presli je preminuo u nedjelju u rehabilitacionom centru, a uzrok smrti će biti poznat nakon autopsije.
Portparol Sindi Kraford je potvrdio strašnu vijest i zamolio za poštovanje privatnosti porodice.Izvor: Instagram,/cindycrawford/printscreen
Sestra potvrdila tužnu vijest
Presli je u januaru 2019. godine uhapšen zbog vožnje pod dejstvom alkohola, a kasnije te godine je osuđen na tri godine uslovne kazne i društveno koristan rad.
TMZ je kontaktirao Kaju Gerber, Preslijevu sestru koja je krenula majčinm stopama, i ona je potvrdila da je njen brat preminuo.
Preminuo sin Sindi Kraford: Tragedija u porodici slavne manekenke, Presli imao samo 27 godina
(MONDO)