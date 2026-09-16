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Tužilaštvo odustalo od smrtne kazne: Rajner će u zatvor zbog ubistva slavnih roditelja

Tužilaštvo odustalo od smrtne kazne: Rajner će u zatvor zbog ubistva slavnih roditelja

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Tužilaštvo okruga Los Anđeles zvanično je odustalo od zahtjeva za izricanje najstrožije kazne u pravnom postupku protiv Nika Rajnera.

Nik Rajner neće biti osuđen na smrtnu kaznu Izvor: Pool pics / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Nik Rajner, optužen je za ubistvo svojih roditelja, čuvenog reditelja Roba Rajnera i njegove supruge Mišel, uhapšen je prije gotovo devet mjeseci, a sada smo dobili i prve informacije o suđenju. Mjesecima unazad spominje se mogućnost da Rob dobije i smrtnu kaznu, a sada se oglasio prvi čovjek okružnog tužilaštva, Nejtan Dž. Homan, koji je otkrio da je odlukom ustanovljen okvir u kojem se smrtna kazna izuzima iz dalje procedure.

Izvor: YouTube/ LiveNOW from FOX

Kako piše USA Today, ovakav stav pravosudnih organa jasnije definiše zakonski maksimum koji okrivljenom prijeti u slučaju da krivica bude dokazana na predstojećem glavnom pretresu.

"To znači da je maksimalna kazna koja prijeti gospodinu Rajneru doživotni zatvor bez mogućnosti uslovne slobode. Razgovarali smo sa bratom i sestrom Nika Rajnera. Oni su vrlo jasno iznijeli svoje stavove, a mi smo ih uzeli u obzir prilikom donošenja konačne odluke da ne tražimo smrtnu kaznu", istakao je on.

Iako su istražni organi spremni za otvaranje glavnog pretresa, procedura bi mogla potrajati znatno duže nego što je prvobitno planirano usled pravnih priprema odbrane.

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Inače, nedavno je otkriveno da je Nik u stravičnom stanju, te da više ne liči na sebe.

"Gotovo je ćelav jer mu kosu moraju držati veoma kratkom kako bi spriječili pojavu vaški i drugih parazita, a veoma je mršav zbog jakih lijekova koje uzima. Oči su mu veoma upaljene", rekao je izvor blizak porodici.

Podsjetimo, Niku je dijagnostikovana šizofrenija, a u vrijeme ubistava svojih roditelja imao je istoriju zavisnosti od droge.

(MONDO)

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Tagovi

holivud ubistvo djeca poznatih Nik Rajner

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