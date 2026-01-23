Slavne snaje, sinovi i "svekrve iz pakla": Šokantne priče Šakire, Kejt Midlton i glavnog holivudskog zavodnika

Od Bekamovih do Šakire, otkrivamo najzanimljivije i ponekad šokantne priče o slavnim snajama i njihovim svekrvama. I majke slavnih muškaraca poput Kupera, Mekonahija i Ronalda zadale su muke njihovim partnerkama.

Izvor: Twitter/Asandé/screenshot

Od Bekamovih do kraljevskih palata i holivudskih crvenih tepiha, odnosi između svekrva i snaja često su izazov – čak i kada su u pitanju slavne porodice. Ponekad se iza glamura i savršenih fotografija kriju napetosti, nesuglasice i sitni sukobi koji mogu prerasti u velike drame.

Drama oko Bekamovih ne stišava se, otkako je Bruklin otkrio kako se njegova majka Viktorija ponašala prema njegovoj supruzi Nikoli Pelc, čak i na samom vjenčanju.

Viktorija nije jedina slavna "svekrva iz pakla". Iskustva Šakire, Kamile Alveš, Irine Šajk i Kejt Midlton, samo su neki od primera kako bliski porodični odnosi mogu zakomplikovati ljubavne veze i svakodnevni život, a i neki slavni muškarci poput Kupera i Mekonahija imaju majke koje su zadale "muke" svakoj ženi u njihovim životima.

Donosimo najzanimljivije i ponekad šokantne priče o slavnim snajama i njihovim svekrvama, otkrivajući šta ih povezuje, a šta razdvaja – kao i kako sinovi i muževi često završavaju u "najtežoj poziciji" između njih.

Šakira i majka Đerara Pikea

Šakira vjeruje da je Pikeova majka prikrivala aferu svog sina sa 23-godišnjom studentkinjom Klarom Čijom Marti. Naime, on ju je dovodio u kuću u kojoj je živio sa Šakirom, koja se nalazi preko puta doma njegovih roditelja, pa je gotovo nemoguće da oni za to nisu znali.

Monserat je bila čvrsta u odluci da sačuva vezu pjevačice i svog sina, krijući istinu od nje, što je njenu snaju duboko povrijedilo. Šakira se prethodno našla na meti javnosti jer je na balkonu držala lutku vještice, kojom je navodno plašila Monserat, zbog čega su se pojavile i spekulacije o crnoj magiji. Mnogi su tada branili Pikeovu majku i isticali da članove porodice ne treba miješati u ljubavne probleme.

Mišljenje javnosti o Monserat promijenilo se kada se na društvenim mrežama pojavio snimakna kojem se pjevačica i fudbalerova majka svađaju. U jednom trenutku Monserat je ljutito uhvatila Šakiru za lice, na šta joj je ona naglo sklonila ruku.

Tada joj je bivša svekrva, kroz zube, poručila: "Moraš da začepiš usta". Dok se sve to dešavalo, Đerar Pike je stajao po strani i samo posmatrao svađu između svoje majke i tadašnje partnerke.

Kamila Alveš i majka Metjua Mekonahija

Kamila Alveš, supruga holivudskog glumca Metjua Mekonahija, ispričala je kako ju je njegova majka Meri Mekejb dugo maltretirala prije nego što ju je "pustila u porodicu".

"Radila je sve te stvari kada sam prvi put došla, znate? Testirala me. Ali zaista me je testirala", prisjetila se Alveš u podkastu Southern Living’s Biscuits & Jam, govoreći o prvim danima odnosa sa budućom svekrvom. Zatim je pojasnila i na koji način ju je Meri dovodila do ludila.

"Zvala me je imenima njegovih bivših djevojaka, počinjala bi da priča na španskom na vrlo čudan način. Ponižavala me je. I radila razne druge stvari", ispričala je brazilska manekenka. Na kraju ju je osvojila tako što ju je Kamila povela sa sobom na poslovni put u Istanbul.

Mekonahi je često vodio majku na crveni tepih:

"Tokom cijelog putovanja do Istanbula pričala mi je razne priče i punila mi glavu", rekla je Kamila, koja je trećeg dana putovanja shvatila da je njena svekrva, kako je sama rekla, "puna sr*nja".

"Prebacila sam se na svoju brazilsku, latino stranu i posvađale smo se. Na kraju me je pogledala kao da želi da kaže: 'U redu. Sada ću te prihvatiti"', ispričala je Kamila i dodala da se od tog dana sve promijenilo, kao i da ona i svekrva imaju odličan odnos. Kamila je poštuje, a i svekrva poštuje nju. Njihov odnos se s vremena na vrijeme zna zakomplikovati, ali uvijek sve izglade i na kraju se završi dobrim forama i smijehom.

Kamila i Metju su započeli vezu 2006. godine, a šest godina kasnije izgovorili su sudbonosno "da". Imaju troje djece – sinove Levija i Livingstonа i ćerku Vidu.

Odnos Bredlija Kupera sa majkom

Holivudskom glumcu Bredliju Kuperu navodno je ljubavni život u rasulu zbog njegove majke Glorije Kampano. Brak sa koleginicom Dženifer Espozito raspao se poslije samo četiri mjeseca, a potom je bio u vezi sa agentkinjom za talente Izabelom Bruster i glumicom Rene Zelveger.

Malo je poznato da je nekoliko mjeseci 2011. godine imao romansu sa Dženifer Lopez, nakon čega je bio sa manekenkom Suki Voterhaus. Ipak, žena koja je obilježila njegov ljubavni život jeste Irina Šajk, sa kojom ima dijete.

Par je u martu 2017. godine dobio ćerku Leu, i mnogi su očekivali da je Bredli konačno pronašao osobu sa kojom će se skrasiti i da će njihova ljubav potrajati. Zbog toga je njihov raskid u junu 2019. godine iznenadio javnost.

Nikom nije bilo jasno šta se dogodilo, a američki mediji pisali su da je za sve kriva glumčeva majka, sa kojom je veoma blizak i zbog čega, navodno, ne može da ostvari dublji odnos ni sa jednom drugom ženom. Kuper i mama Glorija nerazdvojni su – često ju je vodio na crvene tepihe, putovao sa njom i slušao njene savjete o poslu i privatnom životu.

Kejt Midlton i kraljica Kamila

Magazin Star pisao je da odnos kraljice Kamile i Ketrin, princeze od Velsa, navodno nije ni približno skladan onako kako se predstavlja u javnosti. Kejt se, kako se tvrdi, svojevremeno požalila suprugu Vilijamu da je Kamila "svekrva iz pakla".

"Kamila je od osobe koja je pomagala Kejt da se uklopi u kraljevsku porodicu postala neko ko joj se miješa u apsolutno sve. Zahtijeva da bude uključena u sve zvanične mejlove, kao i u Zoom sastanke, a nedavno je čak sazvala osoblje Kembridžovih i tražila od njih da je obavještavaju o svemu što je vezano za njihov raspored", ispričao je tada izvor za tabloid.

Već dugo kruže i glasine da je upravo Kamila plasirala trač da Vilijam vara Kejt, zbog čega njih dvije navodno samo glume bliskost.

Vidi opis Slavne snaje, sinovi i "svekrve iz pakla": Šokantne priče Šakire, Kejt Midlton i glavnog holivudskog zavodnika Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: James Pearce/Shutterstock Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Paul Marriott / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Phil Noble / Avalon / Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Shutterstock Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: James Whatling / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Joanne Davidson / Avalon / Profimedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Joanne Davidson / Avalon / Profimedia Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Joanne Davidson / Avalon / Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD

(Story.hr )





