Detalji smrti sina Sindi Kraford: Procurio snimak poziva ka Hitnoj službi, bio mrtav za 10 minuta?

Izvor koji je bio pristutan kada je Presliju Gerberu, sinu Sindi Kraford, pozlilo, rekao je za medije da su na intervenciju stigli policija, hitna pomoć i vatrogasci.

Izvor: Instagram prinstcreen / presleygerber

Vijest o smrti Preslija Gerbera,27-godišnjeg sina čuvene manekenke i supermodela Sindi Kraford, šokirala je svjetsku javnost koja danima ne prestaje da bruji o tome kako je moguće da se mladić predozirao u rehabilitacionom centru.

Iako se okolnosti koje su dovele do smrtnog ishoda Preslija Gerbera još uvek utvrđuju, Page Six je došao u posjed snimka poziva iz centra ka Hitnoj pomoći u noći tragedije.

Kako se čuje u snimku, Presli je doživio srčani zastoj prije smrti, čuje se i "predoziranje", a navedena adresa odgovara kalifornijskoj ustanovi za rehabilitaciju u kojoj se Gerber u tom trenutku nalazio. Potom se čuje kako operater očigledno podiže nivo hitnosti poziva.

Izvor koji se nalazio na licu mjesta rekao je za Page Six da su na intervenciju stigli policija, hitna pomoć i vatrogasci. Prema njegovim riječima, nadležne službe bile su na licu mjesta tri sata.

U trenutku smrti živio je sa nekoliko osoba u kući za osobe koje se liječe od zavisnosti, u okviru centra u oblasti Los Anđelesa. Izvor je ekskluzivno rekao za Page Six da se Gerber "ovog vikenda" sam prijavio u rehabilitacionu ustanovu u Santa Moniki jer je "znao da mu treba pomoć".

"Nije se dobro osjećao. Oduvijek je imao veliki problem sa samopouzdanjem, teško je prihvatao svoje pravo ja i osjećao se potpuno nesigurno u to ko je kao osoba", rekao je izvor.

"Energetski, nije djelovao kao on sam", dodao je izvor, ističući da je Presli "imao osjećaj da mu nedostaje svrha u životu", da "nije pronašao svoje mjesto" i da "nije zaista znao kuda želi da krene i šta želi da radi".

Izvor je takođe rekao da se, uprkos tome što se "borio sa mnogo čime", jako želio da se oslobodi svojih zavisnosti.

Presli u lošem stanju prije rehabilitacije

Drugi izvori koji su bili u kontaktu sa Preslijem tokom njegovih poslednjih sati navode za TMZ da on nije izgledao trijezno kada je u subotu uveče stigao u ustanovu u Santa Moniki.

Portparol policije Santa Monike kasnije je potvrdio da su policajci zatekli osobu bez svijesti i preduzeli mjere za spasavanje života. Presli je proglašen mrtvim desetak minuta kasnije.

Vidi opis Detalji smrti sina Sindi Kraford: Procurio snimak poziva ka Hitnoj službi, bio mrtav za 10 minuta? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ALLISON DINNER/EPA Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: EPA/ALESSANDRO DI MEO/ANSA Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: EPA/ALESSANDRO DI MEO/ANSA Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MICHAEL NELSON/EPA Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: EPA/FELIPE TRUEBA/EFE Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: JULIEN DE ROSA/EPA Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: NIKLAS HALLE'N/EPA Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: PETER FOLEY/EPA Br. slika: 8 8 / 8

(MONDO)