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Gubitak koji je slomio slavnu porodicu: Prvi snimci Sindi Kraford nakon smrti sina

Gubitak koji je slomio slavnu porodicu: Prvi snimci Sindi Kraford nakon smrti sina

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Sindi Kraford i Rendi Gerber prvi put su viđeni u javnosti nakon smrti sina Preslija, koji je pronađen mrtav u rehabilitacionom centru u Santa Moniki.

Prvi snimci Sindi Kraford nakon smrti sina Izvor: Profimedia

Juče je u svim svjetskim medijima odjeknula vijest da je preminuo sin super-modela Sindi Kraford, imao je samo 27.Sindi Kraford i njen suprug Rendi Gerber prvi put su viđeni u javnosti nakon smrti njihovog sina Preslija Gerbera, koji je pronađen mrtav u rehabilitacionom centru u Santa Moniki.

Slavni supružnici fotografisani su dok su u crnom "Range Roveru" napuštali porodičnu rezidenciju. Rendi je bio za volanom, dok je Sindi sjedila na mjestu suvozača sa tamnim naočarima za sunce. Njihovo pojavljivanje uslijedilo je samo nekoliko dana nakon tragedije koja je potresla porodicu Gerber.

Smrt u centru za rehabilitaciju

Presli Gerber preminuo je 20. septembra u ustanovi za rehabilitaciju, a njegova smrt trenutno se istražuje kao moguća posljedica predoziranja. Zvaničan uzrok smrti još nije utvrđen i o njemu će konačnu odluku donijeti kancelarija medicinskog istražitelja okruga Los Anđeles. Policija je saopštila da za sada nema indicija da je u njegovoj smrti učestvovala druga osoba.

Hitne službe dobile su poziv u nedjelju oko 9.35 sati zbog mogućeg predoziranja i srčanog zastoja.Policajci su po dolasku zatekli Preslija bez svijesti i pokušali da mu pruže pomoć, ali je njegova smrt proglašena svega desetak minuta kasnije, u 9.45 sati.

Pogledajte u galeriji kako izgleda sin manekenke:

Završena obdukcija

Prema navodima TMZ-a, Presli je u rehabilitacioni centar stigao prethodne večeri, samo nekoliko sati prije smrti. Obdukcija je u međuvremenu završena, ali je utvrđivanje zvaničnog uzroka smrti odloženo do završetka dodatnih analiza.

Porodica je nakon tragedije kratko zamolila javnost da poštuje njihovu privatnost.

- Porodica moli za privatnost tokom ovog veoma teškog i bolnog perioda - saopštio je njihov predstavnik.

Godinama se borio za mentalno zdravlje

Presli je posljednjih godina bez uljepšavanja govorio o problemima sa zavisnošću i mentalnim zdravljem. Otvoreno je pričao o napadima panike, terapijama i pokušajima da pronađe način da stabilizuje svoj život.

Pokrenuo je i serijal "Mental Health Mondays", u kojem je sa pratiocima dijelio lična iskustva i govorio o problemima kroz koje prolazi. Njegova sestra Kaja Gerber takođe je nedavno govorila o tome koliko je bratova dugogodišnja borba uticala na cijelu porodicu.

Presli je u martu ove godine otkrio i da je prošao tretman ibogainom u Meksiku u sklopu pokušaja da se izbori sa zavisnošću. Sam je iskustvo opisivao kao zastrašujuće, ali i kao korak za koji se nadao da će mu pomoći da ponovo pronađe sebe.

(Mondo.rs)

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