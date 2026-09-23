Kćerka Anđeline Džoli i Breda Pita iznenadila javnost: Svoje crteže prodaje na uličnoj pijaci

Najmlađa kćerka Anđeline Džoli i Breda Pita odlučila je da sama zaradi svoj džeparac

Izvor: SL, 4CNRS, Terma / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Najmlađa kćerka Anđeline Džoli i Breda Pita, Vivijen, koja je nedavno podigla ogromnu prašinu kada se javno odrekla očevog prezimena, sada je ponovo u žiži interesovanja nakon što su je paparaci uslikali da prodaje svoje crteže na uličnoj pijaci u Los Anđelesu.

Izložila je printove, naljepnice i čestitke sa svojim ilustracijama, koje potpisuje umjetničkim imenom The Tulip Fields, odnosno "Polja lala".

Vivienne Jolie, filha de Angelina Jolie e Brad Pitt, foi vista vendendo desenhos, pinturas e mais artes autorais em uma feira, em Los Angeles, nos Estados Unidos.



A jovem de 18 tem um projeto artístico chamado "The Tulip Fields" e atendeu clientes que passavam pelo local.pic.twitter.com/S5kk7IeM11 — Quem (@quem)September 21, 2026

Na jednoj čestitki nacrtala je sivog miša sa velikim ružičastim srcem i mašnom, na drugoj hobotnicu okruženu ribama, a među radovima je bio i vanzemaljac u ružičastoj baletskoj suknji i špic patikama.

Cijene Vivijeninih radova kretale su se od 10 do 25 dolara.

Happy for Vivienne! From BTS of some good musicals to being a illustrator. Have y'all seen her art for the outsiders? I thought it was pretty cool and let the girl be herself..get mad if she's selling this for a thousand but it's not. Btw, she needs to do one for a kids book.https://t.co/pxFSWhOK89pic.twitter.com/Ib05OIP94F — D.K. (@angeltresjolie_)September 21, 2026

Njoj je sve vrijeme pravio društvo brat blizanac Noks, koji joj je i pomogao da postavi štand.

Brad Pitt and Angelina Jolie's daughter Vivienne spotted selling her original artworkhttps://t.co/IdXT6K4th0#angelinajolie#bradpittpic.twitter.com/MgsWJicKIv — Angelina Jolie Fan (@brangelinablog)September 22, 2026

Inače, Vivijen je sve vrijeme raspoloženo razgovarala sa posjetiocima sajma, te je čak i prodala par čestitki.

Ipak, komentari na mrežama su bili podijeljeni. Iako su neki hvalili skromnost djece Džolijeve, mnogi su mišljenja da Vivijen prodaje radove samo na osnovu slavnog prezimena, te da uopšte nije talentovana za slikarstvo ili dizajn, te ostaje da vidimo da li će najmlađa nasljednica glumice i ubuduće nastaviti da se bavi umjetnošću.

(Mondo.rs)