Zvijezda "Sumrak sage" dobio kćerku: Supruga i on se isto zovu, a i bebi su dali svoje ime

Tejlor Lotner i njegova supruga Tejlor postali su roditelji djevojčice Lenon Tejlor Lotner, koja je rođena 16. septembra.

Izvor: Instagram printscreen/ taylorlautner

Tejlor Lotner i njegova supruga Tejlor dobili su svoje prvo dijete, djevojčicu kojoj su dali ime Lenon Tejlor Lotner. Par je lijepe vijesti objavio u srijedu na Instagramu, otkrivši da je njihova kćerka, koju od milja zovu Leni, rođena 16. septembra.

Podijelili su fotografiju novorođenčeta pored gobelina sa njenim punim imenom, uz opis: "Nedjelju dana ljubavi sa našom slatkom malom Lenon Tejlor Lotner."

Pogledajte njihove fotografije:

Srednje ime bebe, Tejlor, posveta je oboma roditeljima, koji čuveno dijele isto ime.

Zvijezda filma "Sumrak" (34) i Tej (29) prvi put su objavili da čekaju bebu u martu, da bi u junu otkrili da dobijaju djevojčicu. Tokom trudnoće, Tej je otvoreno govorila o njihovim planovima za roditeljstvo i želji da sačuvaju određeni nivo privatnosti za svoju kćerku.

Prethodno je otkrila da je njen suprug bio posebno uzbuđen što će postati otac djevojčice, dok se par takođe šalio na račun nastavka porodične tradicije uključivanjem imena Tejlor u ime bebe.

Tejlor i Tej počeli su da se zabavljaju 2018. godine, nakon što ih je upoznala glumčeva sestra. Vjerili su se 2021, a vjenčali u Kaliforniji u novembru 2022. godine.

(MONDO)