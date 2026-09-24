logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zvijezda "Sumrak sage" dobio kćerku: Supruga i on se isto zovu, a i bebi su dali svoje ime

Zvijezda "Sumrak sage" dobio kćerku: Supruga i on se isto zovu, a i bebi su dali svoje ime

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
0

Tejlor Lotner i njegova supruga Tejlor postali su roditelji djevojčice Lenon Tejlor Lotner, koja je rođena 16. septembra.

Tejlor Lotner i njegova supruga Tejlor postali su roditelji djevojčice Izvor: Instagram printscreen/ taylorlautner

Tejlor Lotner i njegova supruga Tejlor dobili su svoje prvo dijete, djevojčicu kojoj su dali ime Lenon Tejlor Lotner. Par je lijepe vijesti objavio u srijedu na Instagramu, otkrivši da je njihova kćerka, koju od milja zovu Leni, rođena 16. septembra.

Podijelili su fotografiju novorođenčeta pored gobelina sa njenim punim imenom, uz opis: "Nedjelju dana ljubavi sa našom slatkom malom Lenon Tejlor Lotner."

Pogledajte njihove fotografije:

Srednje ime bebe, Tejlor, posveta je oboma roditeljima, koji čuveno dijele isto ime.

Zvijezda filma "Sumrak" (34) i Tej (29) prvi put su objavili da čekaju bebu u martu, da bi u junu otkrili da dobijaju djevojčicu. Tokom trudnoće, Tej je otvoreno govorila o njihovim planovima za roditeljstvo i želji da sačuvaju određeni nivo privatnosti za svoju kćerku.

Prethodno je otkrila da je njen suprug bio posebno uzbuđen što će postati otac djevojčice, dok se par takođe šalio na račun nastavka porodične tradicije uključivanjem imena Tejlor u ime bebe.

Tejlor i Tej počeli su da se zabavljaju 2018. godine, nakon što ih je upoznala glumčeva sestra. Vjerili su se 2021, a vjenčali u Kaliforniji u novembru 2022. godine.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tejlor Lotner glumac sumrak saga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA