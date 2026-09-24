Nataša Ninković pokazala drugog sina blizanca: Pije šampanjac, a djevojke odlijepile, evo kako izgleda

Nataša Ninković dobila je u braku sa Lukom Šarencom dva sina, a sada je jedan od njih postao zvijezda na mrežama.

Izvor: natasaninkovic/Instagram / Instagram

Nataša Ninković koja važi za jednu od najljepših glumica u Srbiji sinoć se nije pojavila na premijeri filma "Kengur se vraća kući" u kom igra malu, ali zapaženu ulogu, no njen izostanak bio je opravdan.

Glumica se trenutno nalazi u Velikoj Britaniji odakle se svakodnevno javlja na Instagramu, a njene posljednje dvije objave privukle su ogromnu pažnju pratilaca.

Ona je pokazala jednog od sinova koje je dobila u braku sa suprugom, inače biznismenom Nenadom Šarencem, a majka i sin uživali su u sunčanom popodnevu uz kafu, ali i šampanjac.

Izvor: natasaninkovic/Instagram / Instagram

Nataša je uz ovaj kadar dodala i dirljivu pjesmu "Moje srce, moj sin", a pozitivni komentari su se samo ređali što je slučaj svaki put kada objavi fotografiju sa nekim od sinova.

Izvor: Instagram/natasaninkovic

Pogledajte kako izgleda porodica glumice:

Inače, Ninkovićeva je u brak sa suprugom ušla sa samo 25 godina, a kasnije je često govorila koliko je sazrela tokom svih ovih godina.

"Bila sam klinka i u početku brak sam tvrdoglavo shvatala kao ring u kojem sa mužem odmjeravam snagu, dok mi u jednom trenutku Nenad nije predočio kako moramo da uskladimo korake", rekla je glumica svojevremeno medijima.

(MONDO)