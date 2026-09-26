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Kako izgleda život Lepe Brene otkad je dobila rješenje za penziju: Od jahte od 6 miliona do pijace na Bežaniji

Kako izgleda život Lepe Brene otkad je dobila rješenje za penziju: Od jahte od 6 miliona do pijace na Bežaniji

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
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Iako je zvanično ostvarila pravo na penziju poslije četiri decenije rada, muzička diva ne usporava. Kada nije na sceni, Brena uživa u luksuzu, ali i u sasvim običnim svakodnevnim stvarima.

Kako izgleda život Lepe Brene otkad je dobila rješenje za penziju Izvor: Youtube prinstcreen / Paparazzo Lov

Kada je u javnost odjeknula vijest da je Lepa Brena (65) i zvanično dobila rješenje iz PIO fonda nakon 40 godina radnog staža, mnogi su se zapitali da li je došao trenutak kada će se najveća muzička zvijezda bivše Jugoslavije povući sa scene.

Međutim, Brena je brzo stavila do znanja da je riječ samo o "papiru" i da se ni najmanje ne osjeća kao klasična penzionerka. Umjesto mirnih penzionerskih dana, Brena živi punim plućima, spajajući čisti luksuz, nastupa punom parom, ali i voli da provede dan kao sav "normalan svijet".

Odmor od nekoliko miliona evra

Jedan od glavnih razloga zašto Brena uspijeva da održi energiju na vrhunskom nivou jeste pametno raspoređeno vrijeme za odmor. Veći deo toplijih mjeseci pjevačica provodi sa suprugom Slobodanom Bobom Živojinovićem na njihovoj luksuznoj jahti, vrijednoj oko 6 miliona evra. Krstarenje Jadranskim morem postalo je njen zaštitni znak – daleko od radoznalih pogleda, foto-reporterа i gradske vreve. Kakve god obaveze imala, letnji predah na talasima za nju je postao sveto pravilo na kom puni baterije za nove radne pobjede.

Evo kako to izgleda:

Nova igračka Živojinovića je dužine 26 m (85,5 ft), kombinuje klasičan italijanski dizajn sa savremenim komforom. Na plovilu može da boravi do 12 članova, uključujući i članove posade.

Sa estradnog trona i jahte pravo na pijacu

Ono što obožavaoce uvijek iznova oduševi jeste činjenica da Brena van scene živi iznenađujuće prizemno. Susjedi i prolaznici na Bežanijskoj kosi nerijetko je mogu sresti na lokalnoj pijaci, gdje bez imalo estradnog glamura sama bira voće i povrće, ćaska sa prodavcima i obavlja svakodnevnu nabavku. Za nju su ti trenuci podsjetnik na normalan život koji uspješno čuva decenijama.

Evo kako izgleda kada Brena poseti pijacu:

Život po sopstvenim uslovima

Ipak, mikrofon ne planira da ostavi. Nakon što je ostvarila sve snove u karijeri, Brena je shvatila da želi da nastupa znatno umjerenije, ali kvalitetnije. Zvanična penzija joj je dala potpunu slobodu da bira gdje će i kada da pjeva.

Umjesto iscrpljujućih turneja iz mlađih dana, danas je gledamo na velikim solističkim koncertima i u krcatim dvoranama, gdje dovede atmosferu do usijanja tačno onako kako je to radila i prije četiri decenije.

Kako sama ističe, penzija je samo potvrda prohujalih godina i uloženog rada, dok pravu snagu i dalje crpi iz publike, porodice i balansiranog života između putovanja i beogradske svakodnevice.

(Mondo)

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Tagovi

lepa brena penzija

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