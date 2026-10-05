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Zaštitar na modnoj reviji postao zvijezda: Snimak na društvenim mrežama mu promijenio život preko noći (Video)

Zaštitar na modnoj reviji postao zvijezda: Snimak na društvenim mrežama mu promijenio život preko noći (Video)

Autor Mihajlo Popović Izvor Mondo
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Radni dan na Londonskoj sedmici mode potpuno je promijenio život 24-godišnjem Soufianu Boucetti, koji je radeći kao zaštitar na reviji dizajnerke Simone Rocha nehotice privukao više pažnje nego sama modna pista.

maneken.JPG Izvor: ideservecouture/instagram/screenshot

Sve je počelo kada je jedan od posjetilaca objavio video na društvenim mrežama uz poruku: „Izvini Simone Rocha, kolekcija je bila nevjerovatna, ali zaštitar je privukao sve poglede!“

Snimak je ubrzo prikupio više od 900.000 pregleda, nakon čega su u Boucettin sandučić počele pristizati ponude vodećih svjetskih modnih agencija.

„Stajao sam tamo i radio svoj posao. Primijetio sam da me ljudi gledaju, ali navikao sam na to i bio sam fokusiran na zadatak. Nisam imao pojma da će me neko objaviti na Instagramu. Završio sam smjenu, otišao kući, a onda doživio šok kada sam vidio koliko se snimak proširio“, ispričao je Boucetta za SWNS.

Iako su interesovanje pokazale agencije iz Milana, Pariza i Sjedinjenih Američkih Država, odlučio je da ostane u Velikoj Britaniji i potpiše ugovor sa poznatom londonskom agencijom PRM Model Agency.

Riječ je o jednoj od vodećih nezavisnih modnih agencija u Londonu, koja zastupa modele poput Agel Akol, Yilan Hua i Athiec Geng.

Boucetta je porijeklom iz Španije, a u Veliku Britaniju se preselio prije četiri godine. Prije nego što je počeo da radi u sektoru privatnog obezbjeđenja, bavio se građevinarstvom, dok je tokom zaštitarske karijere čuvao brojne svjetske zvijezde, među kojima su Rihanna, Dwayne „The Rock“ Johnson, Jason Statham i Aaron Pierre.

Iako još povremeno radi u obezbjeđenju, već je počeo da vježba hod po pisti i odradio prva profesionalna snimanja. Plan mu je da se u potpunosti posveti novoj karijeri, piše Klix.

„Ljudi su mi cijelog života govorili da sam visok, vitak i da bih trebalo da budem model – dešavalo se da mi i po 15 ljudi u jednom danu to spomene na ulici. Uvijek sam to zanemarivao, ali sada istražujem ovaj novi svijet i moja porodica je oduševljena. Sviđa mi se ovaj poziv i uzbuđen sam zbog svega što slijedi“, rekao je Boucetta.

(Mondo)

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maneken zaštitar

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