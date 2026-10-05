Zaštitar na modnoj reviji postao zvijezda: Snimak na društvenim mrežama mu promijenio život preko noći (Video)

Radni dan na Londonskoj sedmici mode potpuno je promijenio život 24-godišnjem Soufianu Boucetti, koji je radeći kao zaštitar na reviji dizajnerke Simone Rocha nehotice privukao više pažnje nego sama modna pista.

Sve je počelo kada je jedan od posjetilaca objavio video na društvenim mrežama uz poruku: „Izvini Simone Rocha, kolekcija je bila nevjerovatna, ali zaštitar je privukao sve poglede!“

Snimak je ubrzo prikupio više od 900.000 pregleda, nakon čega su u Boucettin sandučić počele pristizati ponude vodećih svjetskih modnih agencija.

„Stajao sam tamo i radio svoj posao. Primijetio sam da me ljudi gledaju, ali navikao sam na to i bio sam fokusiran na zadatak. Nisam imao pojma da će me neko objaviti na Instagramu. Završio sam smjenu, otišao kući, a onda doživio šok kada sam vidio koliko se snimak proširio“, ispričao je Boucetta za SWNS.

Iako su interesovanje pokazale agencije iz Milana, Pariza i Sjedinjenih Američkih Država, odlučio je da ostane u Velikoj Britaniji i potpiše ugovor sa poznatom londonskom agencijom PRM Model Agency.

Riječ je o jednoj od vodećih nezavisnih modnih agencija u Londonu, koja zastupa modele poput Agel Akol, Yilan Hua i Athiec Geng.

Boucetta je porijeklom iz Španije, a u Veliku Britaniju se preselio prije četiri godine. Prije nego što je počeo da radi u sektoru privatnog obezbjeđenja, bavio se građevinarstvom, dok je tokom zaštitarske karijere čuvao brojne svjetske zvijezde, među kojima su Rihanna, Dwayne „The Rock“ Johnson, Jason Statham i Aaron Pierre.

Iako još povremeno radi u obezbjeđenju, već je počeo da vježba hod po pisti i odradio prva profesionalna snimanja. Plan mu je da se u potpunosti posveti novoj karijeri, piše Klix.

„Ljudi su mi cijelog života govorili da sam visok, vitak i da bih trebalo da budem model – dešavalo se da mi i po 15 ljudi u jednom danu to spomene na ulici. Uvijek sam to zanemarivao, ali sada istražujem ovaj novi svijet i moja porodica je oduševljena. Sviđa mi se ovaj poziv i uzbuđen sam zbog svega što slijedi“, rekao je Boucetta.

(Mondo)