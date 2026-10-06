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Preminuo čuveni voditelj: Zgrtao milione od gledalaca, pa doživio sunovrat zbog velike afere i zatvora

Preminuo čuveni voditelj: Zgrtao milione od gledalaca, pa doživio sunovrat zbog velike afere i zatvora

Izvor mondo.rs
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Džim Bejker izgradio je jedno od najvećih hrišćanskih carstava na svijetu, zarađivao milione i imao milione gledalaca svake večeri, a onda je uslijedio strmoglavi pad zbog finansijskih prevara i se*s skandala.

Preminuo čuveni voditelj Džim Bejker Izvor: YouTube printscreen

Svet je obišla vest da je preminuo čuveni televizijski propovednik Džim Bejker u 86. godini. Vijest o njegovoj smrti potvrdila je njegova druga supruga, Lori Bejker, koja je navela da je preminuo u ponedjeljak, dok tačan uzrok smrti još nije objavljen.

Bejker je 2020. godine pretrpio moždani udar.

Od harmonike i šatora do milionske televizijske mreže

Džim Bejker je rođen u Maskigonu u Mičigenu, a svoju prvu suprugu Tami Fej upoznao je na koledžu u Mineapolisu. Vjenčali su se 1961. godine i napustili koledž kako bi započeli svoju putujuću službu - on je propovedao, dok je ona pjevala i svirala harmoniku obilazeći crkve i šatore širom zemlje.

Njegov uspon počeo je kada ih je primijetio televizijski propovjednik Pet Robertson. Već 1965. godine pokrenuli su dječiju emisiju na Robertsonovoj mreži, a 1966. godine Bejker je postao domaćin emisije "The 700 Club". Nakon što je 1972. napustio ovu mrežu, dvije godine kasnije osnovao je satelitsku mrežu PTL, čija je glavna emisija bila "The PTL Club".

Milioni dolara, tematski park i ekstravagantni život

Emisija "The PTL Club" doživela je vrhunac osamdesetih godina prošlog vijeka, privlačeći i do 13 miliona gledalaca svake večeri i donoseći milione dolara godišnje od vernih pratilaca. Bračni par Bejker postao je globalni fenomen i kulturna ikona. Njegova supruga Tami Fej bila je prepoznatljiva po hrišćanskim pjesmama i zaštitnom znaku - teškoj maskari i šminki.

Na vrhuncu moći, njihovo ministarstvo obuhvatalo je ne samo TV emisiju, već i hrišćanski tematski park i hotel "Heritage USA" u Južnoj Karolini. Bili su toliko poznati da su redovno pravili parodije na njohv račun u emisijama poput "Saturday Night Live", i kasno večernjim šou programima zbog njihovog luksuznog životnog stila. O njihovom životu 2021. godine snimljen je i film "Oči Tami Fej".

Se*s-skandal, finansijski zločini i hapšenje

Međutim, ogromno carstvo se srušilo u potpunom haosu. Bejker je izgubio sve zbog velikog se*sualnog skandala i finansijskih zločina. Uslijedio je sudski proces, a 1989. godine američki šerifi (U.S. Marshals) sproveli su bivšeg vođu PTL-a iz kancelarije njegovog advokata.

U kasnijim godinama, Bejker se ponovo oženio Lori Bejker, a od 2003. godine živeo je u blizini Brensona u Misuriju, gdje je snimao emisiju "The Jim Bakker Show" sve do svoje smrti.

(ŽenaBlic / MONDO)  

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