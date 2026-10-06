Nataša Bekvalac stavila je tačku na vezu sa S. R. i, prema navodima izvora, odlučila da nastavi svojim putem.

Izvor: Instagram/bekvalceva/printscreen

Nataša Bekvalac odlučila je da stavi tačku na ljubavnu priču sa S. R. s kojim je neko vrijeme bila u vezi. Iako je pjevačica od samog početka pokušavala da svoj emotivni život sačuva daleko od očiju javnosti, njihova romansa na kraju je dospjela u medije, nakon čega je, kako se saznaje, Nataša odlučila da presiječe i nastavi svojim putem.

Bekvalčeva, koja je već nekoliko puta bila u centru pažnje zbog svojih ljubavnih odnosa, ovog puta nije željela da dozvoli da njena emotivna veza ponovo postane glavna tema u javnosti. Kako navodi izvor blizak pjevačici, Nataša je riješila da se maksimalno posveti karijeri, a posebno onome što je očekuje u narednom periodu.

Ima velike planove

Glasine da je između njih definitivno došlo do raskida dodatno je podgrijala činjenica da se S. R. nije pojavio na Natašinom rođendanu.

Evo kako ga je proslavila:

Vidi opis Nataša Bekvalac stavila tačku na vezu s fudbalerom: Jedan detalj otkrio da je pjevačica ponovo slobodna Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 9 9 / 9 AD

Uslikan u noćnom izlasku i razgovoru s djevojkom

Nedugo nakon toga mediji slikali su ga u noćnom izlasku u Beogradu, dok je na klupici pored jednog kluba razgovarao s nepoznatom djevojkom. Ovaj prizor dodatno je pokrenuo spekulacije da su emotivni partneri zaista krenuli svako svojim putem.

Kako dalje navodi izvor, Nataša trenutno ima velike planove kada je riječ o poslu, zbog čega joj, kako kaže, nikakve priče o novom dečku nisu potrebne.

Evo kako on izgleda:

"Bivši se na rođendan ne zovu"

- Nati je bilo lepo sa S. R., ali se baš trudila da tu vezu drži u tajnosti. Onda se saznalo i ona je odlučila da to presiječe i da svako nastavi svojim putem. Planira ozbiljne korake u karijeri, pa joj priče o novom dečku ne trebaju. Oni su ostali u dobrim odnosima, što je obično kod Nataše slučaj. Ona nema problem da ostane u dobrim odnosima nakon raskida - kaže izvor i dodaje:

- S. R. nije se pojavio na njenom rođendanu jer nije ni bilo potrebe - oni su već bili raskinuli, a bivši se na rođendan ne zovu (smijeh).

Bekvalčeva se, prema riječima izvora, sad fokusira na karijeru i planiranje koncertne turneje, dok svoj privatni život želi da zadrži daleko od javnosti. Nakon svega, čini se da je pjevačica još jednom odlučila da ljubavne turbulencije ostavi iza sebe i energiju usmjeri na ono što joj je trenutno najvažnije - muziku i publiku.

Podsjetimo, Nataša i S. R. upoznali su se prije nekoliko mjeseci i od tada su gradili vezu bez želje da je javno eksponiraju.

- Lijepo im je zajedno i oboje žele da odnos razvijaju bez pritiska javnosti. Upravo zato izbjegavaju mjesta na kojima bi privukli pažnju fotografa i medija - govorio je izvor i dodao da imaju i dosta sličnosti:

- Oboje obožavaju žurke. Bili su zajedno i na Mikonosu i na gradskim dešavanjima s prijateljima. Kad izlaze, uvijek su u društvu, pa niko ne može da poveže da su zajedno. S. je to rekao samo nekolicini svojih najbližih prijatelja, kao i Nataša.

(Mondo)