Nebojša Gudelj objavio fotografiju unuka u brendiranoj odjeći.

Izvor: Instagram/AnastasijaRaznatovic

Anastasija i Nemanja Gudelj nedavno su se ostvarili kao roditelji sina Ilijana. Par sa svojim nasljednikom uživa u Sevilji, a s vremena na vrijeme na društvenim mrežama pokazuju kako provode vrijeme sa sinom, kao i šta mu sve pružaju.

Vidi opis Anastasija i Gudelj ne žale novac za sina: Jedan komad Ilijanove garderobe košta kao pola prosječne plate (Foto) Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen/raznatovicanastasija Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Instagram printscreen / anastasijaraznatovic Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Instagram/ac3isb4ck/Printscreen Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Instagram printscreen / raznatovicanastasija Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Instagram printscreen / raznatovicanastasija Br. slika: 5 5 / 5

Roditelji Nemanje Gudelja sada su objavili fotografiju unuka Ilijana, a pratiocima je odmah za oko zapala skupocjena garderoba u koju je mali Ilijan odjeven. Iako ima tek tri mjeseca, mališan već nosi komade odjeće sa potpisom najprestižnijih svjetskih brendova.

Farmerke za bebu od nekoliko stotina evra

Ilijan na fotografiji nosi farmerke sa potpisom poznatog brenda "DSQUARED2 Kids". Cijena ovih dečjih farmerki kreće se od 160 pa do 240 evra, dok pojedini luksuzni modeli dostigu cijenu i do nevjerovatnih 700 evra.

Izvor: Instagram/nebooljagudelj

Anastasija i Nemanja ne štede kada je njihov sin u pitanju, pa nije ni čudo što ga od malih nogu oblače u najskuplje brendirane stvari.

Podsjetimo, Anastasija Ražnatović porodila se 15. jula u privatnoj bolnici u Sevilji, a cijela porodica Gudelj bila je u bolnici, kao bi bila uz nju.

Porođaj je prošao u najboljem redu,a dječak je rođen sa 3.600 grama. Roditelji su za njega odabrali ime Ilijan što znači "Onaj koji pripada Bogu".

(Mondo)