Komšije i saradnici ističu nevjerovatnu ljudskost i posebne rituale koje su dijelili sa Halidom Bešlićem.

Izvor: Kurir / Dragana Udovičić

Legendarni pjevač narodne muzike Halid Bešlić preminuo je 7. oktobra prošle godine u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu nakon kraće i teške bolesti.

Komšije i saradnici otkrili su potresne detalje o njegovim posljednjim danima.

Jedan komšija prisjetio se svakodnevnih rituala sa legendarnim pjevačem i istakao da je Halid bio čovjek kakav se rijetko sreće.

"To je bio čovjek za poželjeti za druga, prijatelja. Mi smo svaki dan u njegovom kafiću znali kad se sastajemo. Obično je imao ritual da ispuni ukrštenicu, pa onda ispunimo šta imamo za taj dan. Ja mogu da kažem, Tito i on. To su dvije najveće sahrane u bivšoj Jugoslaviji. Nažalost, neko nam ga je ukrao, on je za mjesec dana nestao, kao da ga je neko samo uzeo", ispričao je komšija.

Vidi opis "Čovjek na samrti pjeva za stolom": Godina dana od smrti Halida Bešlića, saradnici otkrili potresne detalje Halid Bešlić Pevač Halid Bešlić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: ATA Images /Antonio Ahel Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: ATA Images /Antonio Ahel Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: ATA Images /Antonio Ahel Br. slika: 5 5 / 5

"Pjevao je na samrti za stolom"

Dugogodišnji saradnik i tekstopisac Fahrudin Pecikoza otkrio je koliko je Halid bio jak čovjek i kako su izgledali njihovi susreti pred sam kraj.

Izvor: Instagram

"Moj i Halidov ritual je bio da se u 14 sati nađemo na pumpi, rješavamo ukrštene riječi, putovali smo po Romaniji, Bosni... Bio sam gotovo svaki dan uz njega. Čuli smo se na video-poziv, ti dođeš čovjeku koji je na samrti, a on pjeva za stolom. Pjevao je do zadnjeg daha. Ja njega nisam nikada vidio neobrijanog, on je bio čovjek nevjerovatne snage."

Pas uginuo od tuge

Prvi predstavnik Bosne i Hercegovine na Evroviziji, Fazla, otkrio je izuzetno potresan detalj o Halidovom kućnom ljubimcu nakon pjevačeve smrti.

Vidi opis "Čovjek na samrti pjeva za stolom": Godina dana od smrti Halida Bešlića, saradnici otkrili potresne detalje HALID BESLIĆ - Miljacka Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Facebook printscreen/ Nihad Paloš Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Youtube / RTS Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: Youtube printscreen / Halid Beslic Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Youtube Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Borislav Zdrinja/ATAIMAGES Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: instagram/printscreen/mrssladjanamandic Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Printscreen TikTok Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: Youtube printscreen/ Bosanska Sehara Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Kurir / Damir Dervišagić Br. slika: 14 14 / 14

"Taj pas nakon Halidove smrti nije pio i jeo jedno 15 dana, ne znamo kako je preživio. Uginuo je prije 10 dana", otkrio je Fazla.

Pecikoza se dotakao i teške situacije u porodici, istakavši da se prvo razboljela Halidova supruga Sejda, oko koje se on neizmjerno brinuo prije nego što se i sam razboleo.

Komšije dodaju da se Halid neizmjerno radovao unucima i da se sa sinom Dinom čuo na svakih nekoliko sati.

Ostavio neobjavljeni album

Šef Halidovog benda Samir Kadilić otkrio je da se pjevač od muzike nije odvajao do posljednjeg trenutka.

"Ja sam kod njega u motelu napravio radni studio. Naša komunikacija je do zadnjeg dana bila oko pjesama, njemu je bilo lakše tako. On je svaku pjesmu otpjevao, za sada imamo 13, 14 pjesama. Mislim da će njegov sin Dino odlučiti kako će se album zvati. Sve se završilo s muzikom", zaključio je Kadilić u emisiji "Premijera - Vikend specijal".

(Mondo)