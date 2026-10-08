Najpoželjnija žena pozirala toples u moru: Bivša "anđelica" u 45. godini oduševila fotkama bez gornjeg dijela kupaćeg

Brazilska manekenka Alesandra Ambrozio oduševila je pratioce toples fotografijama iz mora.

Izvor: Instagram/alessandraambrosio

Brazilska manekenka Alesandra Ambrozio (45) objavila je na Instagramu seriju fotografija na kojima pozira u moru bez gornjeg dijela kupaćeg kostima. Na fotografijama leži na leđima u vodi, dok rukama prekriva grudi.

Manekenka je u objavi označila i zajednički profil koji vodi sa svojim vjerenikom Bakom Palmerom, na kojem dokumentuju svoja putovanja.

Njeni pratioci nisu štedjeli komplimente. „Najljepša žena na svijetu“, „Kao sirena“, „Svake godine je sve ljepša“ i „Vatrena Brazilka“ samo su neki od komentara koji su se pojavili ispod fotografija.

U avgustu otkrila da se vjerila

Bivša zvijezda modne kuće Viktorija sikret u avgustu ove godine objavila je da se vjerila za Baka Palmera.

„Izabrala bih te u ovom životu i u svakom drugom. Zauvijek, ljubavi moja“, napisala je tada uz njihovu zajedničku fotografiju. Prije Palmera bila vjerena za Džejmija Mazura.

Ambrozio je prije veze sa Palmerom bila vjerena za preduzetnika Džejmija Mazura, sa kojim ima dvoje djece – kćerku Anju i sina Nou.

Ona i Palmer prvi put su zajedno viđeni u javnosti krajem 2024. godine, na jednoj zabavi u Majamiju.

Više od dvije decenije u svijetu mode

Brazilska manekenka iza sebe ima više od dvije decenije uspješne karijere, a široj javnosti posebno je poznata kao jedna od nekadašnjih „anđelica“ modne kuće Viktorija sikret. Tokom karijere radila je za brojne prestižne modne brendove i postala jedno od najprepoznatljivijih lica svjetske modne scene