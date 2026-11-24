Mnogi su mislili da sa pjevačicom žive samo djeca, no to nije istina.
Nakon razvoda od biznismena Tonija Bijelića, proslavljena pjevačica Dragana Mirković nastavila je svoj život u luksuznom dvorcu nadomak Beča. Iako ovo velelepno zdanje dijeli sa svojom djecom, snajkom i unukom, oni ipak nisu jedini stanari čuvenog zamka.
Pogledajte kadrove iz velelepnog zdanja:
"Rizikujem da me djeca ubiju zbog ovoga": Dragana Mirković otkrila sa kim zapravo živi u dvorcu
Poznata folkerka je ranije otvoreno govorila o svom sinu i snajki, otkrivši detalje njihovog zajedničkog života pod istim krovom.
"Iako rizikujem da me djeca ubiju jer ih spominjem, reći ću samo da su se Marko i Melani vjenčali i da smo sve to obavili u najstrožoj tajnosti. Presrećna sam zbog svega", rekla je pjevačica i dodala da je ponosna na svoju djecu:
"Marko i Manuela su djeca kakva se samo mogu poželjeti! Ponosna sam što sam njihova majka i drago mi je što i sada žive sa mnom. Ni sin, ni snaja nisu otišli iz dvorca. Uživamo zajedno, a kada to požele, svako ima svoj sprat i potpunu privatnost i slobodu."
Pogledajte još fotografija sina sa suprugom:
"Rizikujem da me djeca ubiju zbog ovoga": Dragana Mirković otkrila sa kim zapravo živi u dvorcu
U dvorcu sa Draganom i djecom su i članovi posluge, koji takođe imaju svoj sprat u velelepnom dvorcu.
"Sin i kćerka su ponosni na mene"
Dragani su nasljednici centar svijeta.
"Oni uživaju, ponosni su na mamu, što je prirodno i normalno. Jako su pažljivi, šalju mi poruke, pitaju me da li sam se umorila. Ja im kažem: 'Djeco, šta vam je, pa znate svoju majku'. Mama je stijena. Nije sve uvijek lagano, ali ja sam ponosna na sebe kako izdržavam", rekla je svojevremeno za "Premijeru" Dragana.
"Rizikujem da me djeca ubiju zbog ovoga": Dragana Mirković otkrila sa kim zapravo živi u dvorcu
(Blic.rs/MONDO)