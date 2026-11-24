A. K. osuđena na 14 mjeseci zatvora zbog pokušaja ucjene bivšeg fudbalera Vujadina Savića.

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A. K. starleta koja je pokušala da ucjenjuje bivšeg fudbalera Vujadina Savića, osuđena je u Trećem osnovnom sudu u Beogradu na 14 mjeseci zatvora.

Prema riječima sagovornika za Kurir, ona je prije mjesec dana iz pritvora u kom je provela 13 mjeseci prebačena u kućni pritvor s nanogicom.

"A. K. je uhapšena 25. septembra prošle godine i u pritvoru je bila do 23. oktobra, kada je prebačena u kućni pritvor. U međuvremenu, sud je osudio na 14 mjeseci zatvora jer je utvrđeno da je počinila krivično djelo", otkriva izvor.

Inače, kako se nezvanično saznaje A. K. je angažovala poznate beogradske advokate Nemanju Govedaricu i Dušana Todorovića. Advokati nisu željeli da iznose bilo kakve detalje, niti da potvrde saznanja jer je, kako su naveli "suđenje bilo zatvoreno za javnost".

"Razumijem interesovanje medija i javnosti za ovaj predmet. Imajući u vidu da je javnost odlukom suda bila isključena sa glavnog pretresa, kao branilac A. K. dužan sam da tu odluku poštujem. Isključenje javnosti ne znači samo da mediji i građani ne mogu prisustvovati glavnom pretresu, već podrazumijeva i obavezu prisutnih da kao tajnu čuvaju ono što su na glavnom pretresu saznali. Upravo iz tog razloga neću iznositi činjenice, komentarisati izvedene dokaze niti govoriti o pojedinostima sa glavnog pretresa - kaže advokat Nemanja Govedarica i dodaje da "smatram da je u ovakvim predmetima, bez obzira na pažnju koju izazivaju u javnosti, posebno važno sačuvati privatnost i dostojanstvo svih učesnika u postupku".

"Profesionalna odgovornost advokata ogleda se ne samo u tome da zna šta i kada treba da kaže, već i u tome da zna kada je, poštujući zakon i etiku svoje profesije, dužan da ne govori", dodaje Govedarica.

Starleta, koja se u središtu pažnje našla pošto je uhapšena zbog sumnje da je pokušala snimcima da ucjenjuje Vujadina Savića, podsjetimo, juče je objavila fotografije Instagramu na kojima pozira u liftu.

( Kurir / MONDO)