Eros Ramacoti ponovo u centru pažnje zbog veze sa Federikom Monačeli, bivšom bokserkom 27 godina mlađom od njega.

Izvor: Fabio Ferrari / LaPresse / Profimedia

Eros Ramacoti ponovo je u centru pažnje zbog svog ljubavnog života. Slavni italijanski pjevač fotografisan je u Milanu u društvu Federike Monačeli, bivše italijanske bokserke koja je od njega mlađa čak 27 godina.

Fotografije na kojima razmjenjuju nježnosti i poljupce podstakle su nagađanja da je muzičar ponovo zaljubljen.

Iako još nisu javno potvrdili vezu, njihova bliskost nije promakla italijanskim medijima. Prema pisanju tamošnjih tabloida, Eros i Federika prethodno su viđeni na zajedničkom ručku u Milanu, a potom i tokom šetnje gradom.

Nisu se trudili da sakriju prisnost, a fotografije na kojima se ljube dodatno su podgrejale interesovanje javnosti.

Ko je 27 godina mlađa ljepotica?

Federika ima 36 godina i dolazi iz svijeta sporta. Nekada se profesionalno bavila tenisom, a potom se posvetila boksu, u kojem je ostvarila zapažene rezultate.

Godine 2012. osvojila je titulu na italijanskom univerzitetskom prvenstvu, dok je godinu dana kasnije postala državna prvakinja u kategoriji do 75 kilograma. Bila je i članica italijanske bokserske reprezentacije.

Zbog povrede koljena morala je da prekine takmičarsku karijeru, a danas se, osim sportskih aktivnosti, bavi i projektima posvećenim osnaživanju žena i obukama samoodbrane, piše avaz.ba. Prema pisanju italijanskih medija, zajednička ljubav prema konjima navodno je jedan od detalja koji su ih povezali.

Nova ljubav nakon raskida

Za Erosa je ovo nova ljubavna priča nakon raskida sa Dalilom Đelsomino, s kojom je bio u vezi do 2024. godine. Pjevač iza sebe ima dva braka. Iz prvog, sa švajcarskom voditeljkom Mišel Hunciker, ima kćerku Auroru, dok je u braku sa manekenkom Marikom Pelegrineli dobio kćerku Rafaelu Mariju i sina Gabrija Tulija.

Vidi opis Italijanski zavodnik ljubi 27 godina mlađu ljepoticu: Ko je bivša bokserka koja je ukrala srce Erosa Ramacotija Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 20 / 20

Zanimljivo je da je njegova bivša supruga Mišel, prema navodima italijanskih medija, pozitivno reagovala na mogućnost da Eros ponovo pronađe ljubav.

Bivši supružnici i nakon razvoda održali su blizak odnos, a njihova kćerka Aurora ostala je najvažnija veza između njih. Iako pjevač još nije zvanično predstavio novu partnerku, fotografije iz Milana pokazuju da između njega i Federike postoji posebna bliskost.

(Mondo)