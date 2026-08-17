Uključite ih odmah: Ove funkcije će vas spasiti kada vam ukradu telefon

Ako vam neko iz ruke istrgne telefon, lopov ne dobija automatski pristup vašim fotografijama, porukama i aplikacijama.

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Google je u Androidugradio nekoliko zaštita koje mogu da zaključaju uređaj čak i prije nego što stignete da reagujete. Problem je što mnogi korisnici ni ne znaju da postoje.

Telefon je danas mnogo više od uređaja za pozive. Na njemu su mejlovi, fotografije, društvene mreže, aplikacije za bankarstvo, lozinke, dokumenti i pristup gotovo svim digitalnim nalozima. Zato je krađa telefona postala i bezbjednosni problem, a ne samo finansijski gubitak.

Google je posljednjih godina upravo zbog toga proširio Android zaštitu od krađe. Neke od najvažnijih funkcija nalaze se direktno u podešavanjima telefona, a na novijim uređajima dodatne zaštite mogu da rade automatski.

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Telefon može sam da se zaključa kada ga neko otme

Jedna od najzanimljivijih funkcija je Theft Detection Lock. Google koristi vještačku inteligenciju i senzore telefona kako bi prepoznao karakterističan pokret koji može da ukazuje na to da je neko istrgao telefon iz ruke i pokušao da pobjegne. Ako sistem procijeni da je riječ o krađi, ekran se automatski zaključava. Funkcija je dostupna na velikom broju Android uređaja sa Androidom 10 ili novijim, mada dostupnost zavisi od konkretnog uređaja.

Da biste provjerili da li je imate, otvorite Podešavanja > Google > Sve usluge > Zaštita od krađe (Theft protection) i uključite Theft Detection Lock. Ako je opcija zasivljena, vaš uređaj je trenutno ne podržava.

Tu se nalazi još jedna korisna zaštita, Offline Device Lock. Ona reaguje ako telefon iznenada ostane bez interneta. To je važno jer lopov može pokušati da isključi mrežu kako bi spriječio lociranje uređaja. Ako se otključan telefonduže koristi van mreže, Android može automatski da zaključa ekran.

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Zaključajte ga i sa drugog telefona

Ako shvatite da vam je telefon ukraden, ne morate da čekate da ga pronađete da biste ga zaključali.

Google ima Remote Lock, odnosno daljinsko zaključavanje. Sa drugog uređaja možete pokrenuti zaključavanje pomoću verifikovanog broja telefona, dok uređaj koji je ukraden može biti zaključan čim ponovo bude povezan na internet. Google navodi da je za ovu funkciju potrebno da telefon ima zaključavanje ekrana, aktivnu SIM karticu, verifikovan broj i uključen Find Hub.

Još važnije, Find Hub omogućava da izgubljeni ili ukradeni Android uređaj pronađete, zaključate ili, kada je potrebno, obrišete na daljinu. Zato nije dovoljno samo uključiti GPS ili lokaciju. Vrijedi provjeriti da li je telefon pravilno povezan sa Google nalogom i da li je Find Hub aktivan.

Postoji još jedna zaštita koju mnogi previde

Google je u Android uveo i Failed Authentication Lock. Ako neko više puta bezuspješno pokuša da potvrdi identitet, uređaj može automatski da se zaključa. Ova opcija se, zajedno sa ostalim funkcijama zaštite od krađe, nalazi u meniju Podešavanja > Google > Sve usluge > Zaštita od krađe na podržanim uređajima.

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Na podržanim telefonima postoji i Identity Check, funkcija koja traži biometrijsku potvrdu za određene osjetljive radnje kada uređaj nije na pouzdanoj lokaciji. Google je ovu zaštitu prvo proširio na Pixel i Samsung uređaje, a cilj je da lopov koji zna PIN ne može jednostavno da promjeni najvažnija bezbjednosna podešavanja.

Google je tokom 2026. nastavio da proširuje zaštitu Androida, a nova generacija bezbednosnih funkcija uključena je i u Android 17. Kompanija je najavila dodatne mehanizme koji treba da otežaju korišćenje ukradenog uređaja i zaštite podatke čak i kada napadač uspe da dođe do samog telefona.

Zato je najbolji trenutak da ove opcije provjerite "prije nego što vam telefon nestane", a ne kada već shvatite da ga nema. Nekoliko minuta provedenih u podešavanjima može značiti ogromnu razliku između izgubljenog telefona i telefona koji je lopovu praktično neupotrebljiv.