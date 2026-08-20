Velika najava iz Qualcomm-a: Stižu dva nova Snapdragon 8 Elite Gen 6 procesora

Qualcomm je zvanično potvrdio glasine i potvrdio da 22. septembra lansira ne jedan, već dva nova flegšip procesora iz serije Snapdragon 8 Elite Gen 6.

Izvor: Qualcomm

Kompanija Qualcomm zvanično je potvrdila višemjesečne glasine. Na predstojećem Snapdragon Summit događaju biće predstavljen ne jedan, već dva nova flegšip procesora iz serije Snapdragon 8 Elite Gen 6.

Američki gigant objavio je kratki tizer video na društvenoj mreži X sa jasnim porukama koje najavljuju dupli novitet na sceni. Iako nazivi još nisu zvanično saopšteni, izvjesno je da ćemo vidjeti standardni Snapdragon 8 Elite Gen 6 čip, ali i značajno moćniju (vjerovatno Pro) varijantu, a zvanična premijera zakazana je za 22. septembar.

The next chapter of the agentic AI era begins at#SnapdragonSummit.



When Two Changes the Game. See the reveal on September 22.pic.twitter.com/4S1SSvJ1fk — Snapdragon (@Snapdragon)August 19, 2026

Oba procesora biće izrađena na najsavremenijem proizvodnom procesu od 2 nanometra, što će donijeti drastične skokove u brzini i energetskoj efikasnosti.

O kakvoj je snazi riječ možda najbolje govori nedavno procureli AnTuTu 11 test za jaču verziju čipa, u kom je ovaj procesor ostvario rekordnih 4.835.412 bodova, što ga stavlja u sam vrh po performansama na tržištu pametnih telefona.

Izvor: Antutu