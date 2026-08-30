Striming sve popularniji u EU: Gotovo svaki treći korisnik plaća filmove, serije ili sport

Gotovo svaki treći korisnik interneta u Evropskoj uniji plaća pretplatu za filmove, serije ili sportske sadržaje, pokazuje Eurostat. Irska i Danska prednjače sa više od 60 odsto korisnika, dok je Bugarska na začelju sa svega 9,3 odsto.

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Plaćene platforme za strimovanje postaju sve zastupljenije među korisnicima interneta u Evropskoj uniji.Prema podacima Eurostata, gotovo svaki treći korisnik interneta u EU, odnosno 32,7 odsto, imao je tokom 2025. godine plaćenu pretplatu za gledanje filmova, serija ili sportskih sadržaja.

Ova kategorija bila je najpopularnija među četiri vrste plaćenih digitalnih pretplata koje su obuhvaćene istraživanjem.

Na drugom mjestu našli su se servisi za strimovanje muzike. Njih je plaćalo 23 odsto korisnika interneta u EU.

Znatno manje korisnika izdvajalo je novac za pristup digitalnim informativnim sadržajima. Pretplatu na onlajn novine, časopise ili informativne sajtove imalo je 7,2 odsto korisnika, dok je svega 6,1 odsto bilo pretplaćeno na servise za strimovanje video-igara.

Irska i Danska prednjače

Razlike među državama članicama EU su velike.

Najveći procenat korisnika koji plaćaju pretplate za filmove, serije ili sportske prenose zabilježen je u Irskoj, gdje je takvu uslugu koristilo 63,9 odsto korisnika interneta.

Na drugom mjestu bila je Danska sa 61,1 odsto, dok je Holandija zauzela treće mjesto sa 59,2 odsto.

Na suprotnom kraju ljestvice nalazi se Bugarska, u kojoj je samo 9,3 odsto korisnika interneta plaćalo neku od ovih usluga.

Nizak udio zabilježen je i u Sloveniji, sa 13,7 odsto, Letoniji, sa 16,7 odsto, i Litvaniji, sa 17,4 odsto.

Podaci Eurostata tako pokazuju da su plaćene platforme za strimovanje već postale dio svakodnevne digitalne potrošnje velikog broja građana EU, ali i da njihova popularnost značajno varira od zemlje do zemlje.

(EUpravo zato/biznis.rs)