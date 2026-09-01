Isprobali smo HONOR Robot Phone: Hibrid telefona i gimbal kamere koji Evropa neće vidjeti

Ukazala nam se ekskluzivna prilika da isprobamo Honor Robot Phone - revolucionarni hibrid pametnog telefona i mehaničkog gimbala koji bukvalno redefiniše mobilnu fotografiju.

Izvor: Ilija Baošić

S vremena na vrijeme u svijetu pametnih telefona pojavi se uređaj koji ne nudi samo još malo brži procesor ili nijansu bolji ekran, već potpuno redefiniše šta koncept mobilnog uređaja uopšte može da bude. Svi se dobro sjećamo trenutka kada su preklopni telefoni prvi put ugledali svjetlost dana, a Honor Robot Phone na tržište donosi tačno takav nivo inženjerske hrabrosti i svježine.

Nakon što smo ga prvi put vidjeli na premijeri, ukazala nam se prilika da provedemo vrijeme sa njim, uzmemo ga u ruke i isprobamo njegove mogućnosti.

Ovo nije samo još jedan premijum telefon, već smjeli hibrid klasičnog flegšipa i kamere sa mehaničkom stabilizacijom. Honor je uspio da u kućište standardnih dimenzija spakuje pravu, funkcionalnu 4DoF gimbal mehaniku, stvarajući uređaj kakav do sada nismo imali prilike da držimo u rukama.

Na papiru, Honor Robot Phone ne pravi kompromise - tu su Snapdragon 8 Elite Gen 5 čipset, ekran koji se osvjetljava do čak 6800 nita, senzor od 200 MP na samom gimbalu i ekskluzivna saradnja sa legendarnom filmskom kompanijom ARRI.

U nastavku donosimo naše prve utiske iz rada sa ovim nesvakidašnjim uređajem.

Neobičan i unikatan dizajn

Izvor: Ilija Baošić

Na prvi pogled, Honor Robot Phone djeluje kao sasvim tipičan, kompaktan flegšip telefon modernog doba. Prednju stranu krasi ravan ekran sa izuzetno tankim okvirima i elegantno zaobljenim uglovima. Međutim, dovoljno je samo blago ga rotirati u ruci da postane jasno da je u pitanju nešto potpuno drugačije.

Sa težinom od 248 grama, uređaj u ruci djeluje znatno robusnije i konkretnije od prosječnog telefona. Aluminijumska konstrukcija pruža osjećaj koji smo svi zaboravili usljed najezde "staklenih sendviča", dok sklop na poleđini donosi konstrukciju kakva se gotovo ne viđa na današnjim telefonima.

Glavna zvijezda poleđine su pokretna, staklena "vrata" koja otkrivaju minijaturnu gimbal mehaniku. Uprkos velikom broju preciznih komponenti i pokretnim dijelovima od titanijuma, Honor Robot Phone posjeduje IP54 sertifikat zaštite od prašine i prskanja vodom.

Ekran je u potpunosti na flegšip nivou. U pitanju je 6,31-inčni LTPO OLED panel rezolucije 2.640 x 1.216 piksela, sa promjenljivom stopom osvježavanja od 1 do 120 Hz. Podržava PWM zatamnjivanje brzom od 4.320 Hz i nudi maksimalno osvjetljavanje do impresivnih 6800 nita, pa čitljivost na otvorenom ne bi trebalo da predstavlja problem.

Flegšip hardver i ogromna baterija

Izvor: Ilija Baošić

Pod haubom se nalazi ono najbolje što mobilna industrija trenutno nudi - Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 čipset izrađen na 3 nm proizvodnom procesu. U kombinaciji sa 12 GB ili 16 GB RAM-a i 512 GB ili 1 TB skladišnog prostora, performanse su očekivano na nivou vrhunskog flegšipa - i to se vidi od prvog trenutka.

Prisutan je i namjenski Honor H1 čip za obradu slike, koji ima važnu ulogu u zahtjevnim video zadacima. Tu je i posebno razvijen sistem hlađenja, čiji je zadatak da održava performanse tokom dužih sesija snimanja. I zaista je neophodan, jer snimanje sa glavnom kamerom proizvodi veću količinu toplote nego što je to slučaj sa klasičnim pametnim telefonima.

Softversku osnovu čini Android 16 sa MagicOS 10 interfejsom, a Honor je veliku pažnju usmjerio na YoYo AI asistenta, koji na ovom modelu dobija sopstvenu hardversku manifestaciju zahvaljujući robotskoj mehanici.

YoYo može da koristi gimbal za različite animacije i interakcije, ali njegove najkorisnije mogućnosti ipak su povezane sa kreiranjem sadržaja. Sistem može automatski da prati subjekat, upravlja snimanjem i koristi pokretni mehanizam bez ručne kontrole korisnika.

Baterija ugrađena u ovaj uređaj posebno privlači pažnju. U pitanju je silicijum-ugljenično rješenje kapaciteta čak 7.060 mAh, što je impresivna brojka za uređaj ovih dimenzija i sa ovako kompleksnim pokretnim sistemom.

Podržano je 120W žično HONOR SuperCharge punjenje, kao i 50W bežično punjenje. Ovakva kombinacija velikog kapaciteta i veoma brzog punjenja trebalo bi da omogući bezbrižno korišćenje čak i tokom intenzivnog snimanja.

Kamera kakvu do sada nismo vidjeli na telefonu

Izvor: Ilija Baošić

Sistem kamera, a pogotovo glavni senzor na gimbalu je mjesto gdje Honor Robot Phone napušta klasičan koncept pametnog telefona i zalazi na teritoriju profesionalnih alata za snimanje. Uređaj donosi prvi potpuno integrisani 4DoF robotski gimbal sistem na pametnom telefonu.

Glavna kamera koristi senzor rezolucije 200 MP, veličine 1/1,28 inča i otvor blende f/1.6. Za samu stabilizaciju zadužen je mehanički gimbal na tri ose, dok pokretni sistem omogućava četiri stepena slobode, odnosno pan, tilt, roll i flip pokrete.

Titanijumski motor gimbala težak je svega 2,6 grama, a sistem može da dostigne brzinu rotacije do 360 stepeni u sekundi u odgovarajućem režimu.

Kada je mehanizam sklopljen, glavna kamera funkcioniše na identičan način kao standardna flegšip kamera sa optičkom stabilizacijom. Kada se aktivira robotski sistem, kamera može fizički da mijenja položaj i prati subjekat. Mogli smo i manuelno da kontrolišemo njeno kretanje, ali i da posao prepustimo AI sistemu.

Pored glavne gimbal kamere, sistem sadrži 200 MP periskopsku telefoto kameru. Ona koristi veliki senzor formata 1/1,4 inča, posjeduje OIS i pruža 2,7x optički zum.

Treća kamera je ultraširokougaoni modul od 50 MP, sa vidnim poljem od 122 stepena. Za selfije je zadužena zasebna prednja kamera rezolucije 50 MP.

Posebnu vrijednost za kreatore sadržaja donosi zvanična saradnja kompanija Honor i evropskog giganta ARRI. Robot Phone je prvi uređaj nastao u okviru njihovog partnerstva i donosi dio ARRI tehnologija i profesionalnog načina rada na pametne telefone.

Glavna kamera podržava 10-bit ARRI LogC3 snimanje u ARRI CINEMA režimu. Tu su i ARRI Wide Gamut 3 i ARRI Looks, kao i mogućnost pregleda LUT profila u realnom vremenu tokom snimanja.

Koncept koji nećemo vidjeti u Evropi

Izvor: Ilija Baošić

Honor Robot Phone je predstavljen u Kini kao jedan od najneobičnijih flegšip telefona ove godine. Početna cijena iznosi 9.999 juana (oko 1.280 evra) za verziju sa 12 GB RAM-a i 512 GB interne memorije. Snažnija konfiguracija sa 16 GB RAM-a i 1 TB prostora košta 12.999 juana (oko 1.665 evra).

Nažalost, Honor nije najavio mogućnost globalne prodaje ovog modela, već će, bar u svojoj prvoj generaciji, biti rezervisan isključivo za kinesko tržište.

Ipak, Robot Phone je mnogo više od demonstracije neobičnog dizajna. Njegov 4DoF gimbal, AI praćenje i saradnja sa kompanijom ARRI pokazuju u kom pravcu Honor vidi budućnost mobilne fotografije i video snimanja. A kako smo načuli, prve plodove ove saradnje ćemo vidjeti u Evropi već sa Magic 9 serijom.