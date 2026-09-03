Granica koja se rijetko prelazi: Poznati jutjuber postao najveći vlasnik kompanije GoPro

Markiplier smatra da je poznati proizvođač akcionih kamera trenutno potcijenjen na berzi.

Izvor: YouTube / Markiplier

Jedan od najpopularnijih svjetskih jutjubera, Mark Fišbah, poznatiji kao Markiplier, postao je najveći dioničar kompanije GoPro nakon što je kupio 8,5% akcija ovog poznatog proizvođača akcionih kamera.

Fišbah je za medije izjavio da smatra da je kompanija na berzi trenutno potcijenjena, kao i da njegov ulog predstavlja dio šire misije da snimanje filmova učini dostupnijim svima, posebno nakon što je ranije ove godine izbacio svoj prvi dugometražni film Iron Lung.

Poznati kreator je prošle nedjelje objavio i video u kom je otvoreno hvalio novu GoPro Mission 1 ILS kameru i poredio je sa znatno skupljim profesionalnim modelima, najavivši da planira da je koristi u svojim narednim filmskim projektima.

Ovakav potez iznenadio je mnoge u industriji, pa je i njegov kolega Markez Braunli prokomentarisao vijest istakavši da se granica između kreatora sadržaja i samih vlasnika tehnoloških kompanija rijetko kada prelazi na ovakav način.