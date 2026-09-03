Saradnja koju niko nije očekivao: Kako su HONOR i ARRI napravili najzanimljiviju mobilnu kameru na svijetu

Uz 10-bit LogC3 profil i profesionalni APV kodek, HONOR Robot Phone omogućava videografima da snimaju materijal po holivudskim standardima i direktno ga obrađuju u profesionalnim LUT sistemima.

Izvor: Ilija Baošić

Saradnje mobilnih brendova i ikona foto i video industrije godinama su djelovale kao marketinški trik - nekoliko estetskih filtera, zvučni logotip na poleđini i promotivne fotografije.

Međutim, kada je HONOR objavio tehničko partnerstvo sa kompanijom ARRI, nemačkim gigantom čije su kamere i nauka o fotografiji obilježile holivudsku kinematografiju, bilo je jasno da se sprema nešto znatno ozbiljnije od običnog prava na korišćenje imena.

Rezultat te saradnje je HONOR Robot Phone, uređaj koji redefiniše mobilnu videografiju ne samo softverom, već i nesvakidašnjom mehanikom kakvu do sada nismo vidjeli u svijetu pametnih telefona.

Inženjerski podvig

Izvor: Ilija Baošić

Glavna zvijezda ovog pametnog telefona je njegova glavna kamera. Umjesto da se osloni isključivo na klasičnu optičku (OIS) i elektronsku stabilizaciju (EIS), Honor je u kućište telefona spakovao pravi motorizovani gimbal, poput DJI Pocket Osmo i Insta360 Luna uređaja.

U pitanju je 3-osni mehanički gimbal smješten unutar 4-DoF sistema. Kamera može fizički da se pomjera po pan, tilt i roll osama, dok četvrti stepen slobode Honor naziva “flip” i odnosi se na izvlačenje i preklapanje čitavog robotskog mehanizma.

Sam sklop sadrži više od 100 preciznih komponenti. Jezgro konstrukcije izrađeno je od titanijumske legure, dok centralni gimbal motor ima masu od svega 2,6 grama. Glavna kamera donosi rezoluciju od 200 MP, f/1.6 otvor blende i sopstvenu optičku stabilizaciju. Žižna daljina odgovara približno 23 mm objektivu na full-frame kameri.

Kada se mehanizam otvori, kamera može nezavisno od tijela telefona da prati subjekte, zaključava nagib i izvodi kontrolisane pan, tilt i roll pokrete. Može i da se okrene prema korisniku, pa glavna kamera postaje dostupna za snimanje selfija.

Zahtjevi ovakvog sistema bili su toliko veliki da se HONOR nije oslonio samo na izvanredni ISP Snapdragon 8 Elite Gen 5 čipa. Ugrađen je namjenski HONOR H1 Imaging Chip, koji učestvuje u zahtevnoj obradi video signala. Honor navodi rano uklanjanje šuma već u RAW domenu i internu obradu signala u 14-bit 4:4:4 formatu.

Profesionalni izlaz zatim može biti 10-bit LogC3 sa 4:2:2 uzorkovanjem boje.

Šta je ARRI zapravo donio u mobilni svijet?

Izvor: Ilija Baošić

ARRI je u Robot Phone uneo ono po čemu je najpoznatiji - image science, obradu boja i profesionalni workflow. Cilj saradnje bio je da se principi filmskih kamera prevedu u format mobilnog telefona.

Harald Brendel, direktor Image Science odeljenja kompanije ARRI, objasnio je da je sistem kalibrisan kako bi snimci imali sličan karakter kao na ARRI ALEXA sistemima i mogli da koriste iste LUT i Look fajlove.

Zato, ARRI CINEMA režim omogućava snimanje 10-bit LogC3 materijala u ARRI Wide Gamut 3 prostoru boja. Cilj je očuvanje što više informacija za kasniju obradu, uz prirodnije boje i mekši prelaz u najsvetlijim dijelovima slike.

Video se može zapisivati korišćenjem profesionalnog APV (Advanced Professional Video) intra-frame kodeka, a format je projektovan za veoma malu vizuelnu degradaciju tokom montaže i ponovnog kodiranja.

Materijal snimljen Robot Phone-om može se direktno koristiti u profesionalnom procesu postprodukcije. LogC3 i AWG3 omogućavaju upotrebu ARRI LUT i Look fajlova, odnosno workflow-a poznatog korisnicima profesionalnih ARRI sistema.

Kinematografija na dlanu

Izvor: Ilija Baošić

Honor i ARRI nisu napravili uređaj koji će preko noći zameniti filmske kamere vrijedne desetine hiljada evra na holivudskim setovima. To nije ni bila ideja ovog partnerstva.

Umjesto toga, spojili su autonomni motorizovani gimbal, naprednu mobilnu obradu slike i ARRI image science u uređaj koji staje u džep.

Za kreatore sadržaja i videografe kojima je potreban znatno lakši i brži workflow u pokretu, HONOR Robot Phone predstavlja jedan od najzanimljivijih iskoraka u mobilnoj videografiji posljednjih godina.