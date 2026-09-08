Hakeri mogu da vas prisluškuju preko ovih televizora: Mikrofon radi čak i kada uređaj ugašen

Istraživanje LG televizora otkrilo je bezbjednosne i privatnosne rizike koji mogu biti mnogo ozbiljniji nego što korisnici očekuju. Evo šta su istraživači pokazali i zašto pametni televizor ne treba posmatrati samo kao uređaj za gledanje sadržaja.

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Pametni televizori odavno imaju ulogu mnogo širu od prikazivanja televizijskog programa. Povezani su sa internetom i kućnom mrežom, koriste različite aplikacije i mogu da sadrže mikrofone, dok istovremeno prikupljaju podatke povezane sa načinom na koji ih koristimo. Novo istraživanje nekoliko LG modela pokazalo je koliko informacija takav uređaj može da obrađuje, uključujući podatke o sadržaju koji se prikazuje i uređajima prisutnim u istom domaćinstvu.

Analizu su sproveli Gamers Nexus, Level1Techs i nezavisni istraživači bezbjednosti, koji su posmatrali mrežni saobraćaj i firmware testiranih televizora. Prema njihovim nalazima, uređaji su mogli da otkriju druge uređaje povezane na lokalnu mrežu, uključujući telefone, računare, štampače i različite uređaje pametnog doma. Zabilježeno je i prikupljanje informacija o Wi-Fi mrežama u okolini, poput njihovih naziva i jačine signala, kao i određenih identifikacionih podataka.

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Televizor može da prepoznaje sadržaj

Posebnu pažnju istraživača privukla je tehnologija Automated Content Recognition, poznata kao ACR. Ona funkcioniše tako što uzima uzorke sadržaja koji televizor prikazuje ili reprodukuje, od njih formira digitalni otisak i zatim ga upoređuje sa bazom poznatog sadržaja. Na ovaj način moguće je identifikovati određene programe i reklame koje korisnik prati.

Kada se takve informacije povežu sa reklamnim identifikatorima i drugim dostupnim podacima, mogu da posluže za stvaranje detaljnije slike o korisničkim navikama. To znači da televizor nije samo ekran kroz koji sadržaj dolazi do gledalaca, već može biti dio sistema koji bilježi i obrađuje informacije o njihovom načinu korišćenja uređaja. Upravo ta mogućnost otvara dodatna pitanja o privatnosti i količini podataka koji se prikupljaju.

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Istraživači pronašli i propuste

Pored pitanja privatnosti, istraživanje je ukazalo i na potencijalno ozbiljnije bezbjednosne probleme. Istraživači su kompaniji LG prijavili ranjivosti za koje navode da bi mogle omogućiti daljinsko izvršavanje koda na televizoru. Detalji tih propusta za sada nisu javno objavljeni, jer traje proces odgovornog prijavljivanja bezbjednosnih problema.

Još ozbiljniji nalaz odnosio se na ugrađeni mikrofon. Tokom demonstracije na kompromitovanom televizoru istraživači su pokazali da je moguće snimati zvuk, čak i u trenutku kada uređaj spolja djeluje kao da je isključen. Prema njihovom prikazu, snimljeni zvuk mogao je da ostane sačuvan dok televizor nije imao internet vezu, a zatim da bude preuzet kada se konekcija ponovo uspostavi.

LG kompanija

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Standby režim ne znači van funkcije

Ovakav nalaz može zvučati alarmantno, ali je važno razumjeti šta je zapravo pokazano. Istraživanje ne tvrdi da LG televizori uobičajeno ili tajno snimaju svoje vlasnike. Demonstracija se odnosila na situaciju u kojoj je napadač prethodno uspio da kompromituje televizor i tek tada dobije mogućnost da koristi njegove funkcije na način koji korisnik ne očekuje.

Upravo zbog toga kompromitovan pametni televizor može predstavljati veći problem od samog uređaja. Pošto je povezan na kućnu mrežu, potencijalno može postati tačka sa koje bi napadač pokušao da pristupi i drugim povezanim uređajima. Telefon, računar, štampač ili drugi pametni uređaj tada više nisu potpuno odvojeni od problema koji je počeo na televizoru.

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Bezbjednost postaje pitanje kućne mreže

Ovakvi nalazi podsjećaju na širu promjenu koja se dogodila sa pametnim uređajima. Televizor danas ima osobine računara: povezan je sa internetom, koristi softver, prima ažuriranja i komunicira sa drugim uređajima u domaćinstvu. Istovremeno može da bude dio sistema za oglašavanje i prikupljanje podataka, pa bezbjednost više nije samo pitanje kvaliteta slike ili aplikacija koje korisnik koristi.

Korisnici mogu da smanje rizik redovnim instaliranjem firmware ažuriranja i provjerom dostupnih podešavanja privatnosti. Ako im nisu potrebne, mogu isključiti funkcije povezane sa ACR-om, personalizovanim oglašavanjem, prikupljanjem podataka o gledanju i prepoznavanjem glasa. Dodatni sloj zaštite može predstavljati zasebna Wi-Fi mreža za televizor i druge pametne kućne uređaje, čime se smanjuje njihova direktna povezanost sa glavnom mrežom domaćinstva.



