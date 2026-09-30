logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

AI koji obavlja zadatke umjesto vas: OpenAI predstavio Dots agente koji samostalno rade u pozadini

AI koji obavlja zadatke umjesto vas: OpenAI predstavio Dots agente koji samostalno rade u pozadini

Autor Haris Krhalić Izvor Smartlife
0

Za razliku od dosadašnjeg ChatGPT iskustva koje zahtijeva stalno kucanje novih komandi, Dots funkcionišu kao neprekidno aktivni digitalni asistenti u pozadini, sposobni da samostalno rješavaju složene zadatke uz minimalan ljudski nadzor.

OpenAI predstavio Dots Izvor: YouTube / OpenAI

OpenAI je predstavio Dots, novu generaciju AI agenata kojima nije potrebno stalno zadavati nove komande. Pokreće ih GPT-6 Astra, a zamišljeni su kao stalno aktivni digitalni asistenti koji samostalno rade u pozadini i izvršavaju zadatke uz minimalan nadzor korisnika.

Dots su predstavljeni na OpenAI DevDay 2026 konferenciji, a kompanija ih opisuje kao "izuzetno sposobne, stalno aktivne agente napravljene da se nose sa svime".

Za razliku od ChatGPT-a ili Codex-a, nisu vezani za određeni uređaj ili interfejs. Korisnik im zadaje cilj, a oni mogu da nastave da rade na njemu u pozadini bez potrebe za stalnim nadzorom.

Korisnici za početak mogu da naprave svog glavnog Dot agenta, daju mu ime i prilagode ga svojim potrebama. OpenAI u budućnosti zamišlja čitave timove specijalizovanih Dots agenata koji bi međusobno sarađivali na različitim zadacima.

Izvor: OpenAI

Kompanija navodi i konkretne primjere. Programer bi mogao da uposli Dot da prati povratne informacije korisnika, a zatim ispravlja greške i dodaje tražene funkcije. Naučnici bi mogli da ga koriste za ponovno pokretanje analiza i istraživanje neočekivanih rezultata kada stignu novi eksperimentalni podaci.

Osim kroz ChatGPT, sa Dots agentima može da se komunicira i preko Slack-a, Microsoft Teams-a i drugih poslovnih platformi, dok podrška za SMS stiže naknadno.

Pojedinačni agenti mogu da dobiju sopstveni identitet, pristupne podatke i alate. OpenAI već sarađuje sa Microsoft-om na njihovom povezivanju sa Agent 365 bezbjednosnim kontrolama.

Dots je odmah dostupan ChatGPT Pro i Business Premium korisnicima na podržanim tržištima, a može da se pokrene iz ChatGPT-ja ili Codex-a.

Dio ovih mogućnosti već je postojao kroz Codex i slične alate. Dots ih sada objedinjuje u proizvod čiji je glavni adut upravo mogućnost da AI dobije zadatak i nastavi da ga obavlja bez stalnih ponavljanja upita od strane korisnika.

Možda će vas zanimati

Tagovi

openAI ChatGPT vještačka inteligencija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS