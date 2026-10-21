Novi zakon udara na izdavače igara: Mogao bi da zabrani praksu koja godinama nervira igrače

Ukoliko novi zakon bude usvojen, izdavači bi morali da omoguće igranje i nakon gašenja servera, a kupci bi dobili veća prava nad igrama koje su platili.

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Američki kongresmen Riči Tores predstavio je prijedlog zakona koji bi mogao značajno da promijeni prava kupaca video igara. Prema prijedlogu nazvanom "Power To The Players Act", kupovina igre značila bi da je zaista posjedujete, umjesto da samo dobijate licencu za njeno korišćenje.

Prijedlog predviđa da američka Federalna trgovinska komisija (FTC) uvede pravila koja bi garantovala vlasništvo nad kupljenim igrama. Od proizvođača bi se takođe zahtijevalo da obezbijede režim igranja bez interneta prije nego što ugase servere neophodne za rad igre.

Problem je što sve više igara zahtjeva stalnu vezu sa serverima izdavača. A kada kompanija odluči da ih ugasi, igra koju su korisnici platili može da postane potpuno ili djelimično neupotrebljiva.

Tores je kao primjer naveo NBA 2K25, koji kompanija 2K planira da povuče iz digitalnih prodavnica krajem mjeseca, dok je gašenje servera najavljeno za 31. decembar.

"Igra koja može da vam bude oduzeta čim kompanija isključi servere nije kupovina. To je iznajmljivanje predstavljeno kao prodaja", poručio je Tores.

Sličan prijedlog već je predstavljen u Pensilvaniji. Zakon Protect Our Games Act predviđa da kompanije, prije gašenja igre, omoguće igranje bez interneta, nezavisan onlajn režim ili povraćaj najmanje 25% novca.

Prijedlog u Kongresu dolazi u trenutku sve veće zabrinutosti zbog prava igrača da koriste, preprodaju ili prenose kupljene igre. Raspravu je dodatno podstakla najava Sony-ja da planira postepeno ukidanje fizičkih diskova za igre od 2028. godine.

(Mondo)