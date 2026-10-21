logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novi zakon udara na izdavače igara: Mogao bi da zabrani praksu koja godinama nervira igrače

Novi zakon udara na izdavače igara: Mogao bi da zabrani praksu koja godinama nervira igrače

Autor Mihajlo Popović Izvor Smartlife
0

Ukoliko novi zakon bude usvojen, izdavači bi morali da omoguće igranje i nakon gašenja servera, a kupci bi dobili veća prava nad igrama koje su platili.

Novi zakon udara na izdavače igara Izvor: Shutterstock / JJFarq

Američki kongresmen Riči Tores predstavio je prijedlog zakona koji bi mogao značajno da promijeni prava kupaca video igara. Prema prijedlogu nazvanom "Power To The Players Act", kupovina igre značila bi da je zaista posjedujete, umjesto da samo dobijate licencu za njeno korišćenje.

Prijedlog predviđa da američka Federalna trgovinska komisija (FTC) uvede pravila koja bi garantovala vlasništvo nad kupljenim igrama. Od proizvođača bi se takođe zahtijevalo da obezbijede režim igranja bez interneta prije nego što ugase servere neophodne za rad igre.

Problem je što sve više igara zahtjeva stalnu vezu sa serverima izdavača. A kada kompanija odluči da ih ugasi, igra koju su korisnici platili može da postane potpuno ili djelimično neupotrebljiva.

Tores je kao primjer naveo NBA 2K25, koji kompanija 2K planira da povuče iz digitalnih prodavnica krajem mjeseca, dok je gašenje servera najavljeno za 31. decembar

"Igra koja može da vam bude oduzeta čim kompanija isključi servere nije kupovina. To je iznajmljivanje predstavljeno kao prodaja", poručio je Tores.

Sličan prijedlog već je predstavljen u Pensilvaniji. Zakon Protect Our Games Act predviđa da kompanije, prije gašenja igre, omoguće igranje bez interneta, nezavisan onlajn režim ili povraćaj najmanje 25% novca.

Prijedlog u Kongresu dolazi u trenutku sve veće zabrinutosti zbog prava igrača da koriste, preprodaju ili prenose kupljene igre. Raspravu je dodatno podstakla najava Sony-ja da planira postepeno ukidanje fizičkih diskova za igre od 2028. godine.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

video igra zakon gejmeri

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS