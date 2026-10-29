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Ovo je znak da odmah bacite punjač: Stručnjaci upozorili na opasnost koju mnogi ignorišu

Ovo je znak da odmah bacite punjač: Stručnjaci upozorili na opasnost koju mnogi ignorišu

Autor Mihajlo Popović Izvor Smartlife
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Neuobičajena toplota, pucketanje i oštećeni kablovi mogu da budu prvi znaci električnog kvara koji prijeti da izazove požar, čak i kada uređaj normalno radi.

Stručnjaci upozorili na opasnost koju mnogi ignorišu Izvor: Ilija Baošić / AI dorada fotografije

Punjač vam je prevruć na dodir, ali i dalje normalno puni telefon? Možda djeluje bezazleno, ali upravo takvi znakovi mogu da upozore na kvar koji u najgorem slučaju može da ima fatalne posljedice.

Kako upozoravaju stručnjaci, ne treba čekati da uređaj potpuno prestane da radi.

Osiguravajuća kuća Pop Insurance upozorila je da neispravni električni uređaji često nastavljaju da rade, iako već pokazuju znake ozbiljnog problema. To se posebno odnosi na punjače i kablove koje svakodnevno koristimo.

"Mnogi misle da sa električnim uređajem nema većih problema sve dok radi. Na primjer, povremeno pucketanje ili zagrijavanje kabla mogu da smatraju bezazlenom pojavom", objašnjava Pavo Nijemela, rukovodilac istražnog odjeljenja kompanije.

Međutim, takvi simptomi mogu da ukazuju na kvar koji može da izazove požar. Zato Nijemela savjetuje da odmah prestanete da koristite uređaj čim primjetite da se ponaša neuobičajeno.

Izvor: Shutterstock

Posebno treba obratiti pažnju na kablove za punjenje telefona. Zbog stalnog savijanja i habanja, njihova izolacija može da se ošteti, dok unutrašnji kvarovi mogu da izazovu pregrijavanje ili kratak spoj. Čak i takav kabl nastavi da puni telefon, to ne znači da je bezbedan.

Opasnost predstavljaju i litijum-jonske baterije, koje mogu da se oštete usljed udarca ili prekomjernog zagrijavanja. Ako se takva baterija zapali, vatra može brzo da se proširi, a njeno gašenje u kućnim uslovima može biti veoma teško.

Pet znakova koje nikada ne treba ignorisati

  • Miris paljevine ili dim: Mogu da ukazuju na pregrijavanje ili električni kvar, čak i kada dolaze iz utičnice.
  • Pucketanje, neobični zvukovi ili varnice: Mogući su znaci lošeg električnog kontakta ili oštećenih dijelova.
  • Pretjerano zagrijavanje: Ako kabl, utikač ili neki dio uređaja postane neuobičajeno vruć, odmah prestanite da ga koristite.
  • Oštećen kabl: Napukla izolacija ili ogoljene žice predstavljaju rizik od strujnog udara i požara.
  • Učestali kvarovi: Ako se uređaj sam uključuje ili isključuje, ne radi pravilno ili izbacuje osigurač, nemojte ga ponovo koristiti dok se ne utvrdi uzrok.

(Mondo)

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