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Tramp riješio da promijeni ime vještačkoj inteligenciji: Uskoro zabrana u svim državnim dokumentima

Tramp riješio da promijeni ime vještačkoj inteligenciji: Uskoro zabrana u svim državnim dokumentima

Autor Mihajlo Popović Izvor Smartlife
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Američki predsjednik najavio je zabranu termina "vještačka inteligencija" u državnim dokumentima, uz tvrdnju da tehnologija zaslužuje drugačiji naziv.

Tramp riješio da promijeni ime vještačkoj inteligenciji Izvor: Shutterstock / Lev Radin

Predsjednik SAD Donald Tramp najavio je da će u najkraćem roku zvanično zabraniti upotrebu izraza "vještačka inteligencija" u svim državnim dokumentima i institucijama, uz insistiranje da se umjesto toga koristi isključivo termin "superinteligencija".

Tramp je u objavi na društvenoj mreži Truth Social istakao da je dosadašnji naziv potpuno pogrešan i zastario. Posebno je prozvao medije poput lista The Wall Street Journal, koje je pitao kada će prestati da koriste izraz koji po njemu zvuči kao da je riječ o lažnoj inteligenciji, umjesto o tehnologiji koja je, kako kaže, nevjerovatna.

Ovu temu pokrenuo je i tokom nedavnog obraćanja na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, naglasivši da svaka velika prekretnica nosi rizike, ali da "superinteligencija" u tome nije nikakav izuzetak.

Kritičare nove tehnologije uporedio je sa zagovornicima teorija o globalnom zagrijavanju i optužio ih za pretjerano širenje panike i tvrdnje da će roboti napasti ljude i izazvati katastrofu.

Kada je riječ o međunarodnim pravilima, stav Vašingtona je izričit - Sjedinjene Američke Države u potpunosti odbacuju svaki pokušaj uvođenja globalne regulative, uz Trampovu jasnu poruku da onaj ko pobijedi u trci za "superinteligenciju" zapravo pobjeđuje u svemu.

(Mondo)

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Tagovi

vještačka inteligencija Donald Tramp

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