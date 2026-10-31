Lažni PS5 emulatori targetiraju gejmere: Zaobilaze antivirus i kradu podatke sa računara

Istraživači NordVPN-a otkrili su malver koji imitira poznate PlayStation 5 emulatore, a nakon instalacije prikuplja osjetljive podatke i prikriva svoje prisustvo.

Izvor: YouTube / The Tech Giant

Ljubitelji emulacije igara našli su se na meti sofisticiranog zlonamernog softvera koji se na platformi GitHub lažno predstavljaju kao funkcionalni PlayStation 5 emulatori, a čiji je jedini cilj krađa lozinki i osetljivih ličnih podataka sa računara.

Istraživački tim kompanije NordVPN otkrio je da hakeri kreiraju lažne GitHub stranice koje vjerno kopiraju poznate projekte poput Kyttyps5 i AnyPS5.

Kako navode stručnjaci, gejmeri su idealna meta jer su navikli da preuzimaju eksperimentalni softver i pokreću nepotpisane instalacione fajlove, pa im ništa na prvi pogled ne djeluje sumnjivo.

Sama prevara funkcioniše izuzetno podmuklo.

Čim dospije na računar, malver prvo automatski dodaje pravila za izuzimanje unutar Microsoft Defender sistema, čime obezbjeđuje da ga ugrađeni antivirus uopšte ne skenira. Zatim pokreće izvršni fajl koji prikuplja sve sačuvane lozinke i poverljive podatke do kojih može da dođe.

Na kraju, program aktivira skriptu za čišćenje koja briše sve sopstvene tragove, pa vlasnik računara često i ne posumnja da je sistem kompromitovan.

Interesovanje za ovakav softver naglo je poraslo nakon što je Sony ranije ove godine najavio da više neće zvanično prenositi svoje ekskluzive na PC, što je otvorilo ogroman prostor za zloupotrebe.

Kako savjetuju stručnjaci, pre preuzimanja obavezno provjerite verodostojnost GitHub repozitorijuma, izbjegavajte naloge sa malim brojem ocjena koji su napravljeni prije nekoliko dana i ni po koju cijenu nemojte gasiti antivirus tokom instalacije.