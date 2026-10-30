Najgori dan u istoriji Google-a: 500 milijardi dolara isparilo za samo nekoliko sati

Akcije Alphabet-a pale su skoro 13%, dok investitore sve više brinu ogromni troškovi razvoja vještačke inteligencije i usporavanje prihoda od Google pretrage.

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Google je doživio najveći jednodnevni pad vrijednosti u svojoj istoriji. Akcije matične kompanije Alphabet u četvrtak su pale za gotovo 13%, čime je izbrisano oko 500 milijardi dolara tržišne vrijednosti.

Ironično, iza ovog potresa stoji upravo tehnologija u koju kompanija ulaže ogroman novac - vještačka inteligencija.

Kako prenosi The Wall Street Journal, pad Alphabet-ovih akcija povukao je na dole cijelo američko tržište, posebno tehnološki indeks Nasdaq. Investitore nisu uplašili samo slabiji kvartalni rezultati, već i astronomske cifre koje kompanija sipa u razvoj AI sistema.

Sektor Google Services, koji pod jednim krovom drži pretraživač, YouTube i pretplate, ostvario je u trećem tromjesječju prihod od 96,3 milijarde dolara. Zvuči impresivno, ali su berzanski analitičari ciljali na 98,5 milijardi.

Istovremeno, rast prihoda od Google pretrage ozbiljno usporava. U prvom tromjesječju iznosio je 19%, u drugom 17%, a u trećem svega 12%.

Vještačka inteligencija postaje sve veći problem za Google

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Suština problema leži u promjeni navika korisnika.

Ljudi sve rjeđe listaju plave linkove i klikću na sponzorisane oglase jer im pametni sistemi odmah na vrhu ekrana ispisuju gotove odgovore. Drugim riječima, AI direktno podriva zlatnu koku od koje kompanija decenijama živi.

To ne kriju ni u vrhu firme.

Poslovni direktor Google-a Filip Šindler otvoreno je priznao da kompanija trenutno zarađuje osjetno manje od AI pretraga u poređenju sa klasičnim, iako se pretraživač koristi više nego ikada prije.

Rješenje vide u postepenom ubacivanju reklama u takozvani AI Mode. Međutim, dok novi model zarade tek hvata zalet, računi za gradnju data centara i obuku modela ne praštaju, pa je kompanija zabilježila veće operativne troškove od planiranih i ušla u negativan novčani tok.

Ulje na vatru doliva i OpenAI. ChatGPT je širom otvorio vrata za reklame, privukao više od 100.000 oglašivača i proširio oglasni prostor na čak 89 zemalja. Iako rival za sada ne otima krupne procente tržišta, investitori su poslali kristalno jasnu poruku - strpljenje za preskupi AI eksperiment polako ističe.