Meta uvodi nova upozorenja za roditelje: Stižu obavještenja o pretragama tinejdžera

Kompanija Meta proširuje sistem obavještavanja roditelja koji se aktivira kada tinejdžeri pretražuju sadržaje povezane sa samoubistvom i samopovređivanjem.

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Nakon što je takva upozorenja uvela na Instagramu ranije ove godine, kompanija sada slične mogućnosti uvodi i za roditelje koji nadziru tinejdžere s profilima na Facebooku, kao i njihove razgovore sa AI asistentom kompanije.

Prema novom ažuriranju, Meta će obavijestiti roditelje ako njihov tinejdžer više puta pretražuje sadržaje o samopovređivanju u kratkom vremenskom periodu. Isto tako, roditelji će dobiti obavještenje ako tinejdžer razgovara sa Meta AI asistentom na način koji ukazuje na to da bi mogao biti izložen riziku od samoubistva ili samopovređivanja.

Kompanija namjerno ne otkriva precizne kriterijume na osnovu kojih se aktiviraju ova obavještenja. Ranije je saopštila da je odabrala prag koji zahtijeva nekoliko pretraga u kratkom vremenskom periodu, uz istovremeno davanje prednosti opreznijem pristupu, te da želi izbjeći nepotrebno slanje ovih obavještenja.

Ako tinejdžer ispuni taj kriterijum, roditelji će dobiti upozorenje putem SMS poruke, imejla ili WhatsAppa, kao i push obavještenje u vlastitoj aplikaciji. Upozorenja ne sadrže konkretne pojmove koje je tinejdžer pretraživao niti sadržaj njegovih razgovora sa Meta AI asistentom, ali roditeljima preporučuju da razgovaraju sa svojom djecom. Takođe im pružaju informacije o dostupnim telefonskim linijama za pomoć, piše Klix.

Ova funkcija dio je Metinih nastojanja da tinejdžere uključi u naloge namijenjene mladima, koji su pod roditeljskim nadzorom i starateljima omogućavaju veću kontrolu nad postavkama privatnosti tinejdžera. Ovi nalozi takođe su osmišljeni tako da ograniče mogućnost tinejdžera da vide osjetljive sadržaje, uključujući objave povezane sa samopovređivanjem, te da stupaju u interakciju sa odraslim osobama.

(Mondo)