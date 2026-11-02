Ko sve ima pristup vašem Google nalogu? Proverite ovu skrivenu listu, možda se neprijatno iznenadite

Google omogućava da na jednom mjestu pregledate sve povezane aplikacije i servise, provjerite njihove dozvole i uklonite pristup onima koje više ne koristite.
Ako isti Google nalog koristite već godinama, velika je vjerovatnoća da ste ga povezali sa više aplikacija i servisa nego što možete da se sjetite. Možda to nije slučaj kod vas, ali mnogima je jednostavno lakše da se prijave preko Google-a umjesto da prolaze kroz čitavu proceduru kreiranja novog naloga na nekom sajtu.
Vjerovatno redovno koristite neke servise na koje ste prijavljeni preko Google-a, ali postoji i mogućnost da ste napravili mnoštvo konekcija na koje ste jednostavno zaboravili. To ne znači nužno da nešto nije u redu, ali ipak vredi provjeriti s vremena na vrijeme. Možda ćete pronaći stare aplikacije koje više ne koristite ili servise na koje ste zaboravili, a kojima više uopšte nije potreban pristup vašem nalogu.
Srećom, Google vam pruža jedno mjesto na kojem možete sve da ih pregledate.
Evo šta treba da uradite:
- Otvorite stranicu svog Google naloga (Google Account).
- Idite na stavku "Linked apps (Povezane aplikacije).
- Pronađite aplikaciju ili servis koji želite da pregledate.
- Izaberite je/ga da biste videli kakvu vrstu veze ima i čemu sve može da pristupa.
- Ako koristi opciju "Sign in with Google" (Prijavi se preko Google-a), kliknite na "See Details" (Pogledajte detalje) i izaberite Stop using Sign in with Google.
- Ako ima pristup podacima vašeg Google naloga, izaberite "Remove access" (Ukloni pristup).
- Ako je u pitanju povezani nalog, izaberite "Delete link".
- Ako želite da izbrišete sve konekcije, možete izabrati "Delete all".
- Potvrdite svoj izbor.
Tačna opcija koju ćete videti zavisi od načina na koji je ta aplikacija povezana sa vašim Google nalogom. (Stranica Google naloga koja u tamnom režimu prikazuje dozvole za povezane podatke za Dropbox, uključujući opciju za prijavljivanje preko Google-a...)
Izvor: B92