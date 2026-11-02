Ko sve ima pristup vašem Google nalogu? Proverite ovu skrivenu listu, možda se neprijatno iznenadite

Google omogućava da na jednom mjestu pregledate sve povezane aplikacije i servise, provjerite njihove dozvole i uklonite pristup onima koje više ne koristite.

Izvor: YouTube / Technomentary

Ako isti Google nalog koristite već godinama, velika je vjerovatnoća da ste ga povezali sa više aplikacija i servisa nego što možete da se sjetite. Možda to nije slučaj kod vas, ali mnogima je jednostavno lakše da se prijave preko Google-a umjesto da prolaze kroz čitavu proceduru kreiranja novog naloga na nekom sajtu.

Vjerovatno redovno koristite neke servise na koje ste prijavljeni preko Google-a, ali postoji i mogućnost da ste napravili mnoštvo konekcija na koje ste jednostavno zaboravili. To ne znači nužno da nešto nije u redu, ali ipak vredi provjeriti s vremena na vrijeme. Možda ćete pronaći stare aplikacije koje više ne koristite ili servise na koje ste zaboravili, a kojima više uopšte nije potreban pristup vašem nalogu.

Srećom, Google vam pruža jedno mjesto na kojem možete sve da ih pregledate.

Evo šta treba da uradite:

Otvorite stranicu svog Google naloga (Google Account). Idite na stavku "Linked apps (Povezane aplikacije). Pronađite aplikaciju ili servis koji želite da pregledate. Izaberite je/ga da biste videli kakvu vrstu veze ima i čemu sve može da pristupa. Ako koristi opciju "Sign in with Google" (Prijavi se preko Google-a), kliknite na "See Details" (Pogledajte detalje) i izaberite Stop using Sign in with Google. Ako ima pristup podacima vašeg Google naloga, izaberite "Remove access" (Ukloni pristup). Ako je u pitanju povezani nalog, izaberite "Delete link". Ako želite da izbrišete sve konekcije, možete izabrati "Delete all". Potvrdite svoj izbor.

Tačna opcija koju ćete videti zavisi od načina na koji je ta aplikacija povezana sa vašim Google nalogom. (Stranica Google naloga koja u tamnom režimu prikazuje dozvole za povezane podatke za Dropbox, uključujući opciju za prijavljivanje preko Google-a...)

Izvor: B92