SSD-ovi mogu da rade 3 puta brže: Korejci pronašli rješenje za koje ne zahtijeva novi hardver

Softversko usko grlo u operativnom sistemu godinama je gušilo pun potencijal modernih fleš memorija.

Izvor: YouTube / TechNotice

Istraživački tim sa južnokorejskog instituta KAIST razvio je rješenje pod nazivom GAZE. U pitanju je tehnologija fajl sistema koja može da ubrza rad savremenih SSD-ova do tri puta, i to bez ikakvih izmjena na samom hardveru.

Ovaj proboj predstavljen je na konferenciji ACM SOSP 2026 u Pragu, a mogao bi da donese trenutno olakšanje data centrima opterećenim zahtjevnim zadacima vještačke inteligencije, posebno pri inferenciji gdje procesori gube dragoceno vrijeme čekajući podatke, prenosi EurekaAlert.

Problem leži u načinu na koji funkcioniše novija ZNS fleš memorija (Zoned Namespaces).

Pošto SSD-ovi ne mogu da upisuju nove podatke preko starih, uređaj mora da premjesti sačuvani sadržaj na drugu lokaciju i obriše prazan prostor, što je operacija poznata kao sakupljanje smeća (garbage collection). Dok klasičan disk to radi u malim segmentima, ZNS memorija dijeli prostor u masivne zone od po nekoliko gigabajta.

To rasterećuje sam uređaj, ali posao čišćenja prebacuje na operativni sistem - a on za to nikada nije bio projektovan.

Eksperimenti tima pokazali su poražavajuće rezultate.

Čišćenje samo jedne zone od 1 GB trajalo je oko 1,7 sekundi, što je čak 283 puta duže nego brisanje bloka od 2 MB. Za sve to vrijeme, novi zapisi podataka bili su blokirani. Istraživači su otkrili da je više od 70% ovog zastoja uzrokovao procesor kroz stalne zahtjeve za memorijom i provjerom podataka, dok sam disk nije bio problem.

GAZE uklanja to zagušenje tako što ciklus čišćenja dijeli u četiri paralelna koraka. Sistem unaprijed rezerviše radnu memoriju i čita naredni paket podataka dok još traje zapis prethodnog, dok privremeni zapisi više ne moraju da čekaju da se brisanje diska okonča.

U laboratorijskim testovima, ova tehnologija je skratila vreme čišćenja na trećinu i nadmašila ranija rješenja poput ZNS+ i P-GC.

"Ovo istraživanje je značajno zato što smo u potpunosti uklonili usko grlo u operativnom sistemu koje je sprečavalo da se brzi uređaji za skladištenje na bazi fleš memorije u potpunosti iskoriste", izjavio je glavni autor studije Juđip Von.

Ako tehnologija zaživi u serverskoj praksi, klaud provajderi i AI infrastruktura dobiće punu brzinu skladišta koja već posjeduju, bez trošenja budžeta na novu opremu.

(Mondo)